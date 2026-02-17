Τη σαφή στόχευση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην προώθηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ανέδειξε η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, κατά τον χαιρετισμό της στο 9ο Capital Link Shipping Forum, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λεμεσό.

Η κ. Χατζημανώλη σημείωσε ότι η ναυτιλία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με γεωπολιτικές εντάσεις, μεταβλητότητα στις αγορές και επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, παράγοντες που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα του κλάδου. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ναυτιλία έχει αποδείξει διαχρονικά την ικανότητά της όχι μόνο να προσαρμόζεται αλλά και να ηγείται.

Αναφερόμενη στην κυπριακή ναυτιλία, υπογράμμισε ότι έχει καταγράψει θετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας πως η χωρητικότητα του κυπριακού νηολογίου αυξήθηκε κατά 23% την τελευταία διετία και μισή, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών. Παράλληλα, η συμβολή του τομέα της πλοιοδιαχείρισης στο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2024 και του πρώτου εξαμήνου του 2025, επιβεβαιώνοντας, όπως είπε, ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κορυφαία διεθνή κέντρα πλοιοδιαχείρισης.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επικεντρώνεται στη διατήρηση της ποιότητας, της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του τομέα, με την ανάπτυξη του νηολογίου να στηρίζεται σε κανονιστική προβλεψιμότητα, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης, καθώς και σε κίνητρα που υποστηρίζουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση χωρίς να πλήττουν την ανταγωνιστικότητα.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ολοκληρωμένο διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, συνδυάζοντας αξιόπιστο ευρωπαϊκό νηολόγιο με ένα δυναμικό οικοσύστημα ναυτιλιακών υπηρεσιών. «Η στρατηγική μας θέση, το ανθρώπινο κεφάλαιο, το σταθερό φορολογικό πλαίσιο και η υποστήριξη 24/7 καθιστούν την Κύπρο ανταγωνιστικό και αξιόπιστο ναυτιλιακό κόμβο», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της απανθρακοποίησης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, η κ. Χατζημανώλη υπογράμμισε την ανάγκη για ρεαλιστικές και παγκόσμιες λύσεις, μέσα από στενή συνεργασία πολιτείας και βιομηχανίας. Όπως είπε, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά τόσο στον Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός όσο και στην ΕΕ, υποστηρίζοντας μέτρα που διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία χαρακτήρισε κρίσιμη ευκαιρία για την προώθηση ισορροπημένων πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, αποφεύγουν τον κατακερματισμό και στηρίζουν τη μετάβαση με εφικτό και ρεαλιστικό τρόπο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ελισάβετ Βόζενμπεργκ Βρυωνίδη εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Κυπριακή Προεδρία θα αποτελέσει ευκαιρία για απτά αποτελέσματα, υπογραμμίζοντας ότι οι βασικές προκλήσεις της ευρωπαϊκής ναυτιλίας – συνδεσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και κλιματική ουδετερότητα – μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία με συνεκτικό και προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο.

