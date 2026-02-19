Οι εργαζόμενοι του Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) εξουσιοδότησαν την ΕΤΥΚ να προχωρήσει σε λήψη όλων των μέτρων που θα κρίνει απαραίτητα, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Η απόφαση λήφθηκε σε γενική συνέλευση των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, κατά την οποία εγκρίθηκε η παροχή πλήρους εξουσιοδότησης προς την ΕΤΥΚ για ενέργειες που ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και σε απεργιακά μέτρα, εφόσον δεν υπάρξει πρόοδος.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων αφορούν την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει λήξει από το 2016, τη χρόνια υποστελέχωση του Οργανισμού, τη μη υλοποίηση προαγωγών στις θέσεις ανώτερου γραφέα – με τις τελευταίες να έχουν πραγματοποιηθεί το 2008 – καθώς και τη μονομερή κατάργηση των θέσεων ανώτερων λειτουργών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνέλευση, τα αιτήματα φαίνεται να προσκόπτουν στην έγκριση του Υπουργείο Οικονομικών, γεγονός που διατηρεί το αδιέξοδο.

Στο μεταξύ, η ΕΤΥΚ αναμένεται να συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΧΣ την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τη συζήτηση των ζητημάτων και την αναζήτηση λύσεων.