Στην Κύπρο, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 1,2% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Σε ετήσια βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις κατέγραψαν οι κατηγορίες Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (+5,8%), Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (+4,8%) και Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (+3,4%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασε η Ένδυση και Υπόδηση, με πτώση 6,2%.

Σε μηνιαία σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, ο ΕΔΤΚ στην Κύπρο σημείωσε μείωση 0,3%. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στα Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (+3,7%), ενώ η εντονότερη πτώση εντοπίστηκε εκ νέου στην Ένδυση και Υπόδηση (-12,1%). Ανά οικονομική κατηγορία, σε ετήσια βάση, τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι Υπηρεσίες (+4,3%), ενώ τη μεγαλύτερη υποχώρηση κατέγραψε η Ενέργεια (-6,5%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μείωση σημειώθηκε στα Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Προϊόντα (-3,7%).

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Η Κύπρος κατατάσσεται πέμπτη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού, το οποίο διαμορφώθηκε στο 1,2% τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Το ποσοστό παρουσιάζει μείωση σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, όταν είχε ανέλθει στο 2,9%.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eurostat επιβεβαίωσε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 1,7% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, ενώ ο δομικός δείκτης – χωρίς την επίδραση ενέργειας και τροφίμων – ανήλθε στο 2,2%. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός κινήθηκε στο 2%, από 2,3% τον Δεκέμβριο.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Γαλλία (0,4%), τη Δανία (0,6%) και τη Φινλανδία και Ιταλία (1%), ενώ τα υψηλότερα σημειώθηκαν στη Ρουμανία (8,5%), τη Σλοβακία (4,3%) και την Εσθονία (3,8%). Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 23 κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε ένα και αυξήθηκε σε τρία.

Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ευρωζώνης προήλθε από τις Υπηρεσίες (+1,45 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνικά (+0,51 π.μ.), τα Μη Ενεργειακά Βιομηχανικά Αγαθά (+0,09 π.μ.), ενώ η Ενέργεια είχε αρνητική συμβολή (-0,39 π.μ.).