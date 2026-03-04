Εννέα αφίξεις ακυρώθηκαν σήμερα προς Πάφο. Μια από Ισραήλ από την Air Haifa, τέσσερις πτήσεις της βρετανικής TUI από Ιστ Μίντλαντς, Μούρνμουθ, Κάρντιφ και Μάντσεστερ, καθώς και τέσσερις πτήσεις της επίσης βρετανικής EasyJet από Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μπρίστολ και Εδιμβούργο. Αντίστοιχα, ακυρώθηκαν και οι αναχωρήσεις των συγκεκριμένων πτήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλές πτήσεις της βρετανικής Jet2 και μια της Bristish Airways που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα από και προς την Πάφο, εκτελούνται κανονικά.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την ημέρα με τις περισσότερες ακυρώσεις στο πτητικό πρόγραμμα του αεροδρομίου Πάφου, από την έναρξη του πολέμου το περασμένο Σάββατο.