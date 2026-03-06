Ασφαλή παραμένουν μέχρι στιγμής τα πλοία που διαχειρίζονται εταιρείες μέλη του Κυπριακού Ναυτικού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ) και έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή του Επιμελητηρίου, Αλέξανδρου Ιωσηφίδη, στο ΚΥΠΕ.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί χτυπήματα σε πλοία ή απώλειες πληρωμάτων που σχετίζονται με την κυπριακή ναυτιλιακή βιομηχανία, είτε πρόκειται για πλοία κυπριακής ιδιοκτησίας είτε για πλοία που διαχειρίζονται εταιρείες με έδρα την Κύπρο.

Εγκλωβισμένα πλοία και χιλιάδες ναυτικοί

Σύμφωνα με στοιχεία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, 19 πλοία υπό κυπριακή σημαία έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Ιωσηφίδης, το ΚΝΕ εκπροσωπεί εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και άλλα πλοία με κυπριακή διαχείριση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία μεγάλων κρουαζιερόπλοιων με χιλιάδες επιβάτες και μέλη πληρωμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Οι εταιρείες που τα διαχειρίζονται εξετάζουν τη ναύλωση αεροσκαφών για τον επαναπατρισμό επιβατών και πληρωμάτων, ενώ ήδη ένας Κύπριος εκπαιδευόμενος σε πλοίο έχει επαναπατριστεί.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός εκτιμά ότι περίπου 35.000 ναυτικοί και επιβάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή, αν και δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον αριθμό όσων συνδέονται με κυπριακές εταιρείες.

Υψηλός κίνδυνος στα Στενά του Ορμούζ

Παρότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν τυπικά ανοικτά, οι απειλές του Ιράν έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για τα εμπορικά πλοία. Όπως ανέφερε ο κ. Ιωσηφίδης, καμία ναυτιλιακή εταιρεία δεν επιχειρεί να μετακινήσει πλοία από τον Περσικό Κόλπο, ενώ όσα βρίσκονται στην περιοχή έχουν καταφύγει σε ασφαλή λιμάνια ή προστατευμένες ζώνες.

Παρόμοια είναι η κατάσταση και στον Κόλπο του Ομάν, όπου πλοία παραμένουν σε ασφαλείς θέσεις, αναμένοντας ευκαιρία αποχώρησης. Οι εταιρείες πραγματοποιούν συνεχείς αναλύσεις κινδύνου, σε συνεργασία με τους πλοιάρχους και τα πληρώματα.

Επιπτώσεις στη ναυτιλία και στο κόστος ασφάλισης

Οι πρώτες συνέπειες για τη ναυτιλία αφορούν κυρίως την αύξηση του κόστους ασφάλισης πολεμικού κινδύνου, καθώς ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αποσύρει την κάλυψη για πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Παράλληλα, ο εγκλωβισμός πλοίων δημιουργεί ζητήματα σε σχέση με τις συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών, τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν μέσω των ναυλοσυμφώνων.

Περιορισμένες επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία

Σε ό,τι αφορά την κυπριακή οικονομία, ο κ. Ιωσηφίδης εκτίμησε ότι ο άμεσος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος, καθώς η Κύπρος δεν έχει σημαντική εξάρτηση από τις ενεργειακές ροές της περιοχής.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων διεθνώς, εάν η κρίση παραταθεί.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι, ακόμη και σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, η συνεισφορά της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο κυπριακό ΑΕΠ δεν αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά, καθώς οι εταιρείες μπορούν να ανακατευθύνουν τα πλοία τους σε άλλες εμπορικές διαδρομές.