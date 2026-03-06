Αυξημένη ήταν η παραγωγή κρέατος στην Κύπρο το 2025, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην παραγωγή χοιρινού, προβάτων και πουλερικών.
Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των χοίρων αυξήθηκε κατά 9,6%, των προβάτων κατά 3,1% και των πουλερικών κατά 3% σε ετήσια βάση.
Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στην παραγωγή βοοειδών κατά 4,9% και αιγοειδών κατά 1,8%.
Σημαντική αύξηση τον Δεκέμβριο
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στην παραγωγή κρέατος τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην παραγωγή χοίρων με 17,9%, ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης:
- 13,5% στα αιγοειδή,
- 14,1% στα πρόβατα,
- 12,7% στα πουλερικά,
- 4% στα βοοειδή.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση για κρέας παρέμεινε ισχυρή, με την παραγωγή να αυξάνεται στα περισσότερα είδη κατά τη διάρκεια του έτους.