Αυξημένη ήταν η παραγωγή κρέατος στην Κύπρο το 2025, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στην παραγωγή χοιρινού, προβάτων και πουλερικών.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των χοίρων αυξήθηκε κατά 9,6%, των προβάτων κατά 3,1% και των πουλερικών κατά 3% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στην παραγωγή βοοειδών κατά 4,9% και αιγοειδών κατά 1,8%.

Σημαντική αύξηση τον Δεκέμβριο

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στην παραγωγή κρέατος τον Δεκέμβριο του 2025, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην παραγωγή χοίρων με 17,9%, ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης:

13,5% στα αιγοειδή ,

, 14,1% στα πρόβατα ,

, 12,7% στα πουλερικά ,

, 4% στα βοοειδή.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση για κρέας παρέμεινε ισχυρή, με την παραγωγή να αυξάνεται στα περισσότερα είδη κατά τη διάρκεια του έτους.