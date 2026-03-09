Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρεται, οι συνολικές εγγραφές έφτασαν τις 4.670 τον Φεβρουάριο 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 24,3% σε σύγκριση με τις 3.757 εγγραφές τον Φεβρουάριο του 2025.

Την ίδια ώρα, οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 23,8%, φτάνοντας τις 3.600 από 2.908 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο διμήνου, κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, οι συνολικές εγγραφές οχημάτων ανήλθαν σε 9.020, σημειώνοντας αύξηση 15,1% σε σχέση με τις 7.834 εγγραφές την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 13,7% και έφτασαν τις 6.917, έναντι 6.084 την ίδια περίοδο του 2025. Από το σύνολο των οχημάτων αυτής της κατηγορίας, 2.401 ή 34,7% ήταν καινούρια, ενώ 4.516 ή 65,3% ήταν μεταχειρισμένα.

Τα αυτοκίνητα ενοικίασης παρουσίασαν μικρή μείωση, καθώς περιορίστηκαν στα 502 από 555 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε ό,τι αφορά τον τύπο καυσίμου, το μερίδιο των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 36,2% από 41,6% το 2025. Αντίστοιχα, το μερίδιο των πετρελαιοκίνητων οχημάτων υποχώρησε στο 8,9% από 9,2%, ενώ των ηλεκτροκίνητων μειώθηκε οριακά στο 5,2% από 5,3%.

Αντίθετα, αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο των υβριδικών αυτοκινήτων, το οποίο ανήλθε στο 49,6% από 43,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αύξηση σημειώθηκε επίσης σε άλλες κατηγορίες οχημάτων. Οι εγγραφές λεωφορείων ανήλθαν στις 44 κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, από 20 την ίδια περίοδο του 2025.

Παράλληλα, οι εγγραφές οχημάτων μεταφοράς φορτίου αυξήθηκαν κατά 26,2%, φτάνοντας τις 1.155 από 915 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, τα οχήματα ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 88% στα 47, τα βαριά φορτηγά κατά 67,4% στα 149, οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) κατά 42,9% στους 40 και τα ελαφρά φορτηγά κατά 18,9% στα 919.

Τέλος, οι εγγραφές μοτοποδηλάτων κάτω των 50 κ.εκ. μειώθηκαν στις 15 από 49 την ίδια περίοδο του 2025, ενώ οι εγγραφές μοτοσικλετών άνω των 50 κ.εκ. αυξήθηκαν κατά 14,7%, φτάνοντας τις 758 από 661 το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.