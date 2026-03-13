Πλεόνασμα ύψους €538,8 εκατ., που αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ, κατέγραψαν τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα της Γενικής Κυβέρνησης για τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Το πλεόνασμα ήταν χαμηλότερο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί στα €569,3 εκατ. ή 1,6% του ΑΕΠ.

Τα συνολικά έσοδα τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθαν σε €1.551,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €14,7 εκατ. ή 1% σε σχέση με τα €1.536,8 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση προήλθε κυρίως από τα έσοδα από φορολογία εισοδήματος και πλούτου, τα οποία ανήλθαν στα €657 εκατ., αυξημένα κατά €71,2 εκατ. ή 12,2% σε σύγκριση με το 2025. Άνοδο κατέγραψαν επίσης οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις, που διαμορφώθηκαν στα €5,2 εκατ. από €2,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.

Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών, οι οποίοι περιορίστηκαν στα €363,4 εκατ., σημειώνοντας πτώση 6,2%. Τα καθαρά έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν στα €258,9 εκατ., καταγράφοντας άνοδο 3,7% σε ετήσια βάση.

Μειωμένες ήταν επίσης οι κοινωνικές εισφορές, που ανήλθαν στα €423,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση 1,8% σε σύγκριση με τα €431,2 εκατ. του Ιανουαρίου 2025. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα περιορίστηκαν στα €4,9 εκατ. από €7,1 εκατ., σημειώνοντας πτώση 31%, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν στα €12,1 εκατ. από €21 εκατ., καταγράφοντας πτώση 42,4%. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών υποχώρησαν στα €85,5 εκατ. από €101,4 εκατ., μειωμένα κατά 15,7%.

Σε ό,τι αφορά τις συνολικές δαπάνες, αυτές αυξήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 στα €1.012,7 εκατ., παρουσιάζοντας άνοδο κατά €45,2 εκατ. ή 4,7% σε σχέση με τα €967,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις κοινωνικές παροχές, οι οποίες ανήλθαν στα €450 εκατ., αυξημένες κατά 4,5%, καθώς και στις τρέχουσες μεταβιβάσεις, που διαμορφώθηκαν στα €93,6 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 30,2%. Αυξημένη ήταν και η ενδιάμεση ανάλωση, η οποία έφτασε τα €83,5 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 13,9%.

Στον λογαριασμό κεφαλαίου σημειώθηκε αύξηση στα €37,4 εκατ., ενώ οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου ανήλθαν στα €27 εκατ..

Αντίθετα, μικρή μείωση καταγράφηκε στις απολαβές προσωπικού, που διαμορφώθηκαν στα €313,8 εκατ., καθώς και στους πληρωθέντες τόκους, που ανήλθαν στα €34,3 εκατ.. Σημαντική μείωση παρουσίασαν οι επιδοτήσεις, οι οποίες περιορίστηκαν μόλις στα €0,1 εκατ., έναντι €8,7 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι για ορισμένες οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, κυρίως στον υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις, λόγω μη υποβολής επαρκών δεδομένων από τις αρμόδιες αρχές.