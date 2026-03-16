Το Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και η EUROGATE Container Terminal Limassol Ltd υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης με στόχο τη διερεύνηση ευκαιριών αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών στο λιμάνι Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ, η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συνεργασίας ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα και τον λιμενικό και θαλάσσιο τομέα. Το μνημόνιο υπογράφηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης EXCELSIOR Space Industry Day: Synergies and Collaboration, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου στο Blue Economy Innovation Centre του Δήμου Λεμεσού.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ, καθηγητής Διοφάντος Χατζημιτσής, και ο chief operating officer της EUROGATE Container Terminal Limassol Ltd, Αλέξανδρος Δημητριάδης.

Η συνεργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση εφαρμογών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα δεδομένα Παρατήρησης Γης, με στόχο τη βελτιστοποίηση των λιμενικών λειτουργιών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τη στήριξη του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των υποδομών του λιμανιού.

Κατά την τελετή υπογραφής, ο καθηγητής Χατζημιτσής αναφέρθηκε στη συνεργασία που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται μεταξύ των δύο οργανισμών και ευχαρίστησε τον αναπληρωτή επικεφαλής της Πρεσβείας της Γερμανίας στη Λευκωσία, Dr Dirk Roland Haupt, για τη διευκόλυνση της στρατηγικής γνωριμίας ανάμεσα στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και την EUROGATE.

Όπως σημείωσε, μέλη της ερευνητικής ομάδας του τομέα Marine Security and Safety του Κέντρου έχουν ήδη επισκεφθεί το λιμάνι Λεμεσού και είχαν επαφές με την ομάδα της EUROGATE, θέτοντας τα θεμέλια για τη συνεργασία αυτή.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης αποτελεί σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία σύγχρονων και «έξυπνων» λιμένων.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η μετατροπή της γνώσης και της ερευνητικής αριστείας του Κέντρου σε πρακτικές τεχνολογικές λύσεις που θα ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των λιμενικών λειτουργιών.

Από πλευράς EUROGATE, ο Αλέξανδρος Δημητριάδης αναφέρθηκε στη δέσμευση της εταιρείας για περαιτέρω εκσυγχρονισμό του λιμανιού μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

Όπως είπε, στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω αναβάθμιση του λιμανιού της Λεμεσού μέσα από την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων, ώστε να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, περιλαμβανομένων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, και να εξελίσσεται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επιδίωξη της εταιρείας είναι το λιμάνι Λεμεσού να παραμείνει μια ισχυρή και ανταγωνιστική εμπορική πύλη για την περιοχή και τα επόμενα εκατό χρόνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων Παρατήρησης Γης και προηγμένων ψηφιακών εργαλείων, η συνεργασία αναμένεται να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λιμενικών λειτουργιών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την ασφάλεια και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του λιμανιού της Λεμεσού.

ΚΥΠΕ