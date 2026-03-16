Μέτρο κρατικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων και άλλων γεωργικών εκτάσεων ανακοίνωσε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης καταστροφικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του μέτρου είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ενώ η υλοποίηση και η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους θα πραγματοποιείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της καύσιμης ύλης, η οποία συμβάλλει στον περιορισμό των πυρκαγιών.

Παράλληλα, επιδιώκει τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου, ενώ στοχεύει και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στον μετριασμό των επιπτώσεών της και στην ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η αποκατάσταση αμπελώνων, κυρίως με γηγενείς ποικιλίες, καθώς και άλλων εγκαταλελειμμένων γεωργικών εκτάσεων με δενδρώδεις καλλιέργειες προσαρμοσμένες στις κλιματικές συνθήκες της Κύπρου.

Οι ενισχύσεις θα παραχωρούνται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με εργασίες εκρίζωσης εγκαταλελειμμένων αμπελώνων ή άλλων καλλιεργειών, καθαρισμού και προετοιμασίας του εδάφους, ανάλυσης και λίπανσης, αγοράς φυτικού υλικού και φύτευσης.

Το μέτρο καλύπτει επίσης δαπάνες για την εγκατάσταση στηριγμάτων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών.

Επιπλέον, περιλαμβάνει ενισχύσεις για τη μηχανική καταπολέμηση ζιζανίων χωρίς χρήση ζιζανιοκτόνων, καθώς και για τη διατήρηση καθαρών αγροτεμαχίων, στο πλαίσιο αγροπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν εθελοντικά από τους δικαιούχους.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί εντολή ανάκτησης ενίσχυσης.