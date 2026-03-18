Η κατάσταση για την παραγωγή χαλλουμιού παραμένει διαχειρίσιμη, εφόσον δεν υπάρξει περαιτέρω εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τυροκόμων, Μιχάλης Κούλλουρος, σημειώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ο περιορισμός του ιού και η στήριξη των κτηνοτρόφων.

Όπως ανέφερε, δεν τίθεται θέμα ως προς τις εξαγωγές χαλλουμιού, ούτε υπάρχει ενδεχόμενο το προϊόν να περιληφθεί σε οποιαδήποτε λίστα εμπάργκο. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων, εξηγώντας ότι στην περίπτωση του χαλλουμιού, λόγω του δεύτερου βρασμού, το προϊόν είναι αποστειρωμένο και δεν μεταφέρονται ασθένειες μέσω αυτού.

Ο κ. Κούλλουρος υπενθύμισε επίσης το ζήτημα που είχε προκύψει πριν από λίγους μήνες με τις εξαγωγές χαλλουμιού προς την Αυστραλία, αναφέροντας ότι, έπειτα από επαφές με τις αρμόδιες αρχές και σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, το θέμα επιλύθηκε με την έκδοση επιπλέον πιστοποιητικού και οι εξαγωγές συνεχίζονται κανονικά προς όλες τις χώρες.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τον αριθμό των θανατώσεων ζώων, επισημαίνοντας ότι, αν ο ιός εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Κύπρο, ο αντίκτυπος στην παραγωγή θα είναι πολύ σοβαρός. Όπως είπε, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε απώλεια μεγάλου αριθμού ζώων, θα απαιτήσει σημαντικό χρόνο για την αντικατάστασή τους και θα επηρεάσει αναπόφευκτα την παραγωγή χαλλουμιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπτωση αύξησης των κρουσμάτων θα υπάρξει απώλεια μεγάλων ποσοτήτων γάλακτος, κάτι που προκαλεί ήδη ανησυχία στον κλάδο. Υπενθύμισε ότι περίπου το 80% του γάλακτος που παράγεται στην Κύπρο κατευθύνεται στην παραγωγή χαλλουμιού, γεγονός που καθιστά άμεση τη σύνδεση μεταξύ ζωικού κεφαλαίου και παραγωγικής δυνατότητας.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τυροκόμων διευκρίνισε ότι είναι ακόμη πρόωρο να προσδιοριστεί ένας συγκεκριμένος αριθμός θανατώσεων που θα σημάνει συναγερμό για τον τομέα, καθώς η επίπτωση δεν εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των ζώων, αλλά και από την παραγωγικότητα των μονάδων που επηρεάζονται. Όπως εξήγησε, θα πρέπει να αξιολογηθεί ποιες φάρμες έχουν πληγεί, πόσο γάλα παρήγαγαν και σε ποιο βαθμό αυτό θα μεταφραστεί σε απώλειες για την παραγωγή χαλλουμιού.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα αρνητική, καθώς η εμφάνιση του ιού καταγράφεται σε περίοδο κατά την οποία η παραγωγή γάλακτος είναι συνήθως αυξημένη, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες του κλάδου.

Ο κ. Κούλλουρος επανέλαβε ότι, εάν η μετάδοση του ιού παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η ανησυχία εντείνεται μετά την εξάπλωση του ιού πέραν των ορίων της Λάρνακας.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επανεξέτασης του χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή της ποσόστωσης ΠΟΠ, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει σχετική συζήτηση. Υπενθύμισε ότι η μεταβατική περίοδος ισχύει έως τον Ιούλιο του 2029 και μέχρι τότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος για αλλαγές στις προδιαγραφές του ΠΟΠ.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι η άμεση προτεραιότητα δεν είναι το χρονοδιάγραμμα της ποσόστωσης, αλλά η αναχαίτιση της εξάπλωσης του ιού και η ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων, ώστε να μπορέσουν να επαναφέρουν την παραγωγή στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού.