Το πασχαλινό τραπέζι δεν ακυρώνεται, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Τρίτη ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου, ο οποίος είπε πως όσοι καλλιεργούν πανικό διαψεύδονται από τα ίδια τα δεδομένα της αγοράς.

Όπως αναφέρει στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η μόνη πραγματική αύξηση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής αφορά στο υγραέριο, με επιβάρυνση 4,5 ευρώ ανά κύλινδρο, ενώ για τα υπόλοιπα βασικά προϊόντα δεν προκύπτουν αντίστοιχες ανατιμήσεις.

Τέλος στην κινδυνολογία για αρνί και τιμές

Ο κ. Χατζηαδάμου ξεκαθαρίζει ότι η αγορά δεν βρίσκεται εκτός ελέγχου, παρά τις πιέσεις που καταγράφονται.

«Σε κάθε κρίση ακούμε τα ίδια. Υπερβολές πριν καν υπάρξουν πραγματικά δεδομένα», σημειώνει, αποδομώντας σενάρια περί ελλείψεων και εξωφρενικών τιμών στο αρνί.

Όπως τονίζει, επάρκεια θα υπάρξει και η αγορά διαθέτει εναλλακτικές λύσεις, ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης.

Σε σχέση με τις αναφορές για τιμές που αγγίζουν τα 20 ευρώ το κιλό στο αρνί, υπογραμμίζει ότι «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Έρχονται προσφορές τη Μεγάλη Εβδομάδα

«Μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται ουσιαστική αύξηση στο αρνί σε σχέση με πέρσι, ενώ αντίθετα με όσα διακινούνται η εμπειρία δείχνει ότι όσο πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα οι τιμές πέφτουν, λόγω εντατικοποίησης των προσφορών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Χατζηαδάμου, «οι υπεραγορές θα απορροφήσουν μέρος των πιέσεων, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους τους», στέλνοντας μήνυμα στήριξης προς τους καταναλωτές.

Την ίδια ώρα, βάζει στο στόχαστρο τα φαινόμενα αισχροκέρδειας, που εμφανίζονται κατά μήκος της τροφοδοτικής αλυσίδας, καλώντας σε υπευθυνότητα όλους τους εμπλεκόμενους.

Ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «υπάρχουν περιπτώσεις αδικαιολόγητων αυξήσεων και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μην τους δίνουμε χώρο».

Μοναδική αύξηση στο υγραέριο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του υγραερίου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τη μοναδική κατηγορία, στην οποία καταγράφηκε σαφής αύξηση.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηαδάμου, η τιμή έχει αυξηθεί κατά 4,5 ευρώ ανά κύλινδρο, κάνοντας λόγο για περιπτώσεις «αδικαιολόγητων ανατιμήσεων» στην αγορά.

Τόνισε, μάλιστα, ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα μείνουν χωρίς αντίδραση από τον Σύνδεσμο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται πρακτικές που επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τους καταναλωτές.

Κανονικά το πασχαλινό τραπέζι

Σε ερώτηση αν έχει πιεστεί η προσφορά, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν πιέσεις, ωστόσο, τόνισε πως δεν τίθεται ζήτημα κάλυψης της ζήτησης.

Είπε πως οι υπεραγορές διατηρούν ανοικτές γραμμές με προμηθευτές σε Κύπρο, Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τις εισαγωγές να αποτελούν έτοιμη επιλογή εφόσον χρειαστεί.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ανησυχία για την ποιότητα από το εξωτερικό, ο κ. Χατζηαδάμου απάντησε πως «καμία ανησυχία δεν υπάρχει ούτε για την ποιότητα των προϊόντων, η οποία διασφαλίζεται μέσω αυστηρών πρωτοκόλλων ασφάλειας τροφίμων».

Τέλος, ξεκαθάρισε πως το πασχαλινό τραπέζι -όχι μόνο δεν απειλείται- αλλά θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, τόσο σε επάρκεια όσο και σε τιμές.

«Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι ο θόρυβος των τελευταίων εβδομάδων ήταν πολύ μεγαλύτερος από την πραγματική εικόνα της αγοράς», σημείωσε.