Προβληματισμό και απογοήτευση αναφορικά με την πρόσφατη εξαγγελία μέτρων στήριξης των κυπρίων πολιτών λόγω των συνεπειών του πολέμου στην οικονομία του τόπου από πλευράς Προέδρου της Δημοκρατίας, εκφράζει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ).

Με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, η οργάνωση των κέντρων αναψυχής αναφέρει ότι από τα μέτρα αυτά απουσιάζει πλήρως η αναφορά και η στήριξη προς τα κέντρα αναψυχής, έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής εμπειρίας της Κύπρου. Τα κέντρα αναψυχής δεν λειτουργούν αποκομμένα από τα τουριστικά καταλύματα. Αντίθετα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα μας στους επισκέπτες της, επισημαίνεται στην επιστολή.

Ο τομέας μας έχει υποστεί σημαντικές απώλειες και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, είτε λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους είτε λόγω μεταβολών στη ζήτηση. Η μη συμπερίληψή μας στα μέτρα δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων, υποστηρίζει η ΟΣΙΚΑ. Καλεί δε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επανεξετάσει την απόφασή του και να προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματικά μέτρα που να περιλαμβάνουν και τον κλάδο των κέντρων αναψυχής, ώστε να διασφαλιστεί η συνολική ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου.