Η νέα συμφωνία που υπεγράφη τη Δευτέρα στο Κάιρο επαναβεβαιώνει την πολιτική βούληση Κύπρου και Αιγύπτου να προχωρήσει η αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη» μέσω αιγυπτιακών υποδομών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, στο περιθώριο του συνεδρίου EGYPES 2026.

Η συμφωνία-πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ υπογράφηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με τον Υπουργό, τη στρατηγική επιλογή των δύο χωρών για εξαγωγή κυπριακού φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο.

Όπως εξήγησε ο κ. Δαμιανός, η νέα συμφωνία δεν διαφοροποιεί την κατεύθυνση που είχε ήδη συμφωνηθεί στο παρελθόν, αλλά εντάσσει πλέον στο ίδιο πλαίσιο τα κοιτάσματα «Κρόνος» και «Αφροδίτη», τα οποία έχουν επιλεγεί ως τα πρώτα που θα αξιοποιηθούν μέσω της αιγυπτιακής αγοράς και των σχετικών υποδομών.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι η σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τη διαπραγμάτευση των όρων πώλησης του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή σε κρατικές εταιρείες της χώρας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η επιτροπή θα εξετάζει τόσο τα εμπορικά όσο και τα τεχνικά δεδομένα, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των κυπριακών υδρογονανθράκων και την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της Αιγύπτου.

Ο κ. Δαμιανός τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί κυρίως πολιτική επιβεβαίωση της πορείας που έχουν ήδη χαράξει οι δύο χώρες, σημειώνοντας ότι από εκεί και πέρα η υλοποίηση των έργων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό και από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα σχετικά τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ.

Παράλληλα, κατά την παραμονή του στο Κάιρο, ο Υπουργός συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, καθώς και σε επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies, Patrick Pouyanne. Προγραμματίστηκαν επίσης χωριστές συναντήσεις με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην κυπριακή ΑΟΖ, μεταξύ των οποίων η ExxonMobil, η BP και άλλοι ενεργειακοί όμιλοι.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις ενεργειακές προτεραιότητες, τις γεωπολιτικές πραγματικότητες και τη διεθνή ασφάλεια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Η συζήτηση επικεντρώνεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τις επενδύσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Δαμιανός γνωστοποίησε επίσης ότι την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί άτυπο διαδικτυακό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ υπό την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο θα βρεθεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στις τιμές ενέργειας.

Στη συνεδρία αναμένεται να συμμετάσχει και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη και για πιθανές κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Στο ίδιο πλαίσιο αναμένεται να παρουσιαστούν και τα πρόσφατα μέτρα που ανακοίνωσε η κυπριακή κυβέρνηση για τον ενεργειακό τομέα, εν μέσω της ευρύτερης συζήτησης στην ΕΕ για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές ενέργειας και στην ασφάλεια εφοδιασμού.