Η Κύπρος και η Αίγυπτος υπέγραψαν σήμερα στο Κάιρο συμφωνία-πλαίσιο για την ανάπτυξη κοιτασμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», στο περιθώριο του συνεδρίου EGYPES 2026.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τους Υπουργούς Ενέργειας των δύο χωρών, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα των υδρογονανθράκων και την εμπορική αξιοποίηση των κυπριακών αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Με βάση τη συμφωνία, οι δύο χώρες θα προχωρήσουν, μέσω κοινής επιτροπής που θα συσταθεί, σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του φυσικού αερίου στην Αίγυπτο ή σε κρατικές αιγυπτιακές εταιρείες. Στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της Κύπρου, μεταξύ άλλων και για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της Αιγύπτου.

Όπως αναφέρεται, η συμφωνία είναι μη δεσμευτική και αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών, μέσω της διαπραγμάτευσης πρόσθετων συμφωνιών για την εκμετάλλευση των κυπριακών αποθεμάτων.

Στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, κατά την οποία οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου-Αιγύπτου, με έμφαση στον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και μοντέλου ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη συνάντηση εκφράστηκε ικανοποίηση για την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία χαρακτηρίζεται ως απτό βήμα για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των εκκρεμουσών ενεργειακών συμφωνιών που αφορούν την αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν επίσης τη δέσμευσή τους για έγκαιρη εμπορική αξιοποίηση των αποθεμάτων και για προώθηση του ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής και ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη οι περιφερειακές εξελίξεις, ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ, στην προώθηση προτεραιοτήτων κοινού ενδιαφέροντος για την Αίγυπτο.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στην επόμενη Τριμερή Σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου και στη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου-Αιγύπτου, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν προσεχώς στην Κύπρο.