Εφικτή θεωρείται η έναρξη εξαγωγών φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» προς την Αίγυπτο στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εκκρεμότητες για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ENI.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και η ENI βρίσκονται, όπως αναφέρθηκε, στο τελικό στάδιο των διαβουλεύσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», που βρίσκεται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

ENI: Τελικό στάδιο για επενδυτική απόφαση

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία, ο Chief Operating Officer της ENI, Guido Brusco, χαρακτήρισε τις συνομιλίες ιδιαίτερα εποικοδομητικές, σημειώνοντας ότι το έργο βρίσκεται «στο απολύτως τελευταίο στάδιο» πριν από τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.

Όπως ανέφερε, έχει τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Μιχάλη Δαμιανό, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένουν ορισμένα έγγραφα προς οριστικοποίηση, τα οποία είναι απαραίτητα για να προχωρήσει η επένδυση.

Σε ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα εξαγωγών, ο κ. Brusco επιβεβαίωσε ότι η έναρξη ροής φυσικού αερίου στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028 αποτελεί ρεαλιστικό ενδεχόμενο, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές δεσμεύσεις.

Πρόεδρος: Ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων έως 30 Μαρτίου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος επιδιώκει να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες έως τις 30 Μαρτίου, ενόψει και της συμμετοχής του σε ενεργειακό φόρουμ στην Αίγυπτο.

Όπως ανέφερε, το έργο του «Κρόνου» είναι στρατηγικής σημασίας όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την Αίγυπτο και την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη ανάπτυξη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει λάβει πρόσκληση από τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι για συμμετοχή σε ενεργειακό φόρουμ στο Κάιρο από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου, όπου αναμένεται να αναδειχθεί το έργο.

Δαμιανός: Πρόθεση Αιγύπτου για ευελιξία στη ρήτρα 20%

Ικανοποίηση για την πορεία των συνομιλιών εξέφρασε και ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός, επισημαίνοντας ότι το έργο εξελίσσεται βάσει των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, με ορόσημο τα τέλη Μαρτίου για τη λήψη της πρώτης επενδυτικής απόφασης.

Ο κ. Δαμιανός επιβεβαίωσε επίσης ότι υπάρχει πρόθεση από την Αίγυπτο να αποποιηθεί τη ρήτρα του 20%, η οποία αφορά την υποχρεωτική διάθεση μέρους του φυσικού αερίου στην αιγυπτιακή αγορά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται ακόμη για τελική απόφαση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, στόχος είναι «το πρώτο φυσικό αέριο να φύγει από την κυπριακή ΑΟΖ προς όφελος της Κύπρου, της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής», με τις επόμενες φάσεις του έργου να τοποθετούνται χρονικά προς τα τέλη του 2027.

ΚΥΠΕ