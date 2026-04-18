Οποιεσδήποτε ενέργειες που παρεμβαίνουν στον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν -συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ναρκών- θα θεωρηθούν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, στην ιρανική κρατική τηλεόραση.
«Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν αποκλεισμό τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για μια απερίσκεπτη και λανθασμένη απόφαση. Είναι αδύνατο για άλλους να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, ενώ εμείς δεν μπορούμε.», ανέφερε και πρόσθεσε:
«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον αποκλεισμό, η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σίγουρα θα περιοριστεί».