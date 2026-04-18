Οποιεσδήποτε ενέργειες που παρεμβαίνουν στον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν -συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ναρκών- θα θεωρηθούν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν αποκλεισμό τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για μια απερίσκεπτη και λανθασμένη απόφαση. Είναι αδύνατο για άλλους να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, ενώ εμείς δεν μπορούμε.», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν άρουν τον αποκλεισμό, η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ σίγουρα θα περιοριστεί».

BREAKING: Iran's Ghalibaf:



The Strait of Hormuz is under the control of the Islamic Republic of Iran.



We responded decisively to the U.S. attempt at mine-clearing and considered it a violation of the ceasefire. The situation escalated close to confrontation, but the enemy… pic.twitter.com/PsEumBRpyb — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

cnn.gr