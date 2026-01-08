Πληροφορίες του Φιλελευθέρου αναφέρουν ότι η Αίγυπτος έτεινε, διά του υπουργoύ Πετρελαίου της χώρας, Καρίμ Μπαντάουι, χείρα βοηθείας και συνεργασίας στην Κύπρο και την κοινοπραξία εταιρειών ENI και Total, για ταχύτερη αξιοποίηση του αποθέματος φυσικού αερίου στο τεμάχιο Κρόνος.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο κ. Μπαντάουι ενημέρωσε την Κυπριακή Δημοκρατία ότι η αρχική συμφωνία για το Κρόνος, που προέβλεπε αξιοποίησή του κατά 20% στην αγορά της Αιγύπτου (με χαμηλότερες τιμές απ’ ότι η πώληση σε άλλες αγορές) μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε το σύνολο του αποθέματος που θα φτάσει μέσω αγωγού στην Αίγυπτο να διοχετευτεί σε τερματικό υγροποίησης και να πωληθεί σε ευρωπαϊκές ή άλλες αγορές.

Οι πληροφορίες του «Φ» επιμένουν πως η Αίγυπτος θεωρεί μεγάλης σημασίας την στρατηγική συνεργασία της με την Κύπρο, όχι μόνο για το κοίτασμα Κρόνος (με εκτιμώμενα αποθέματα 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf) φυσικού αερίου και με προσβάσιμη και εκμεταλλέυσιμη ποσότητα γύρω στα 2 tcf) αλλά και για το κοίτασμα Αφροδίτη, πέραν των άλλων συνεργασιών που τρέχουν μεταξύ των δύο φίλων χωρών.

Η απόφαση της Αιγύπτου να μην επιμείνει στη διοχέτευση στη δική της αγορά του 20% του κοιτάσματος Κρόνος διευκολύνει τα μέγιστα και την Κύπρο και τις εταιρείες ENI – Total, καθώς επιτρέπει τη δημιουργία καλύτερων όρων αγοράς για προσέγγιση άλλων αγοραστών, το ταχύτερο δυνατό.

Ο κ. Μπαντάουι, που ήταν χθες στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, διατηρεί στενές σχέσεις και με την Προεδρία και το υπουργείο Ενέργειας της Κύπρου, ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η χώρα του και ο Πρόεδρος Σίσι στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών.

Αρχικά είχε αναφερθεί πως η έναρξη της εμπορικής αξιοποίησης του κοιτάσματος Κρόνος μέσω της Αιγύπτου θα μπορούσε να γίνει μέσα στο 2027. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά και τη νέα απόφαση της αιγυπτιακής κυβέρνησης, είναι δυνατό να υπερπηδηθούν προβλήματα που θα προκαλούσαν μεγάλη καθυστέρηση, αλλά η εμπορική εκμετάλλευση του Κρόνου είναι δυνατό να ξεκινήσει τέλη του 2027 ή αρχές του 2028.

Μετά τη χθεσινή του συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως η ενέργεια αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα της Κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι σήμερα Πέμπτη θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπά της ΕΝΙ.

Σημειωτέον ότι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στην πραγματοποίηση ερευνών σε τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, είτε μέσω αγοράς υφιστάμενων αδειών είτε μέσω διεκδίκησης αδειών αν η Κύπρος προχωρήσει σε νέο γύρο διαγωνισμού για αδειοδότηση ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ.