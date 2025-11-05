Ο υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, δήλωσε ότι η χώρα του ενισχύει τον ρόλο της ως βασικού περιφερειακού κόμβου για το εμπόριο και την ανταλλαγή ενέργειας σε συνεργασία με την Κύπρο, αξιοποιώντας τις πλήρως ολοκληρωμένες υποδομές της, όπως μεταφέρουν αιγυπτιακά ΜΜΕ.

Μιλώντας σε συζήτηση του Energy Talks με τον υπουργό Ενέργειας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, στο πλαίσιο του ADIPEC 2025, ο Badawi τόνισε ότι η ενεργειακή αυτή συνεργασία επιτρέπει στην Αίγυπτο να προσφέρει έναν ταχύ, οικονομικό και αξιόπιστο διάδρομο για τη μεταφορά των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου προς τις διεθνείς αγορές, με ανταγωνιστικό κόστος.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η σύνδεση του κυπριακού κοιτάσματος «Κρόνος» με τις αιγυπτιακές υποδομές αποτελεί το πρώτο πρακτικό βήμα προς την περιφερειακή ενεργειακή ολοκλήρωση. Το έργο αυτό έπεται των δύο εμπορικών συμφωνιών που υπεγράφησαν τον Οκτώβριο για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Οι εργασίες προχωρούν ταχέως σε συνεργασία με την κυπριακή πλευρά και τους εταίρους του κοιτάσματος, Eni και TotalEnergies, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την επιτάχυνση της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID), όπως σημείωσε.

Ο Badawi πρόσθεσε ότι το μοντέλο αυτής της συνεργασίας θα ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου σύνδεσης του κοιτάσματος «Αφροδίτη», καθώς και για τη μεταφορά τυχόν μελλοντικών ανακαλύψεων στις αιγυπτιακές υποδομές.

Η Αίγυπτος και η Κύπρος υπέγραψαν τον Οκτώβριο δύο εμπορικές συμφωνίες για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα Κρόνος στην Αίγυπτο, στο περιθώριο του Eastern Mediterranean Energy Conference and Exhibition (EMC 2025) που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) που υπεγράφη τον Φεβρουάριο, το κοίτασμα Κρόνος, με εκτιμώμενα αποθέματα 3 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών (tcf) φυσικού αερίου, θα συνδεθεί μέσω υποθαλάσσιου αγωγού με τις εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Zohr, θα υποβληθεί σε επεξεργασία και θα υγροποιηθεί στο εργοστάσιο LNG της Δαμιέττης για εξαγωγή προς τις ευρωπαϊκές αγορές.