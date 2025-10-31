Εντός Νοεμβρίου εκτιμάται πως θα υπάρξει συμφωνία για την πώληση κυπριακού φυσικού αερίου από το κοίτασμα του Κρόνου σε υποδομές στην Αίγυπτο, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Μιλώντας την Παρασκευή στη Βουλή ανέφερε πως η τελική επενδυτική απόφαση αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» αναμένεται να ληφθεί στα τέλη του έτους, με αρχές του επόμενου, από την κοινοπραξία ΕΝΙ και Total.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εμπορικές συμφωνίες για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κύπρου, στις οποίες εμπλέκονται Κύπρος και Αίγυπτος, οι δύο επενδυτές ΕΝΙ και Total/Energies και τρεις ιδιοκτήτες υποδομών στην Αίγυπτο. Όπως εξήγησε, οι τρεις πρόσφατες συμφωνίες ανοίγουν τον δρόμο για να διοχετευθεί το κοίτασμα φυσικού αερίου από τον «Κρόνο» μέσω των υποδομών του κοιτάσματος Zohr, για υγροποίηση στην Αίγυπτο και πώλησή τους στις αγορές.

Τέλη του ’26 για «Αφροδίτη»

Σε σχέση με το κοίτασμα «Αφροδίτη», ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι η τελική επενδυτική απόφαση θα παρθεί στα τέλη του επόμενου έτους, σημειώνοντας πως στο τέλος του 2026 θα ολοκληρωθεί το FEED (λεπτομερής τεχνοοικονομική μελέτη).

Όπως εξήγησε, έχει συμφωνηθεί το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής από τον Φεβρουάριο του 2025 με τους επενδυτές, επισημαίνοντας πως τη δεδομένη στιγμή πραγματοποιείται έρευνα βυθού, η οποία θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον υπουργό, από τα αποτελέσματα της έρευνας θα αποφασισθεί η πορεία του αγωγού που θα συνδέει το κοίτασμα με υποδομές στην Αίγυπτο.