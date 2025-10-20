Η ενεργειακή συνεργασία Κύπρου – Αιγύπτου βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου στο EMC 2025 στη Λεμεσό, με τον Υπουργό να τονίζει ότι οι δύο χώρες προχωρούν με κοινό βηματισμό στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

Ο κ. Παπαναστασίου υποδέχθηκε στη Λεμεσό τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου Karim Badawi, υπενθυμίζοντας πως τον Φεβρουάριο υπογράφηκαν στρατηγικές συμφωνίες με τους αδειούχους εταιρικούς εταίρους, οι οποίες καθόρισαν τα αναπτυξιακά πλάνα για τα δύο κοιτάσματα. «Η έγκαιρη υλοποίηση αυτών των έργων είναι προς το κοινό συμφέρον όλων και αντικατοπτρίζει τη σχέση εμπιστοσύνης με την Αίγυπτο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι τεχνικές ομάδες της Κύπρου και της Αιγύπτου εργάζονται αδιάκοπα για να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του 2025 το σχέδιο ανάπτυξης του «Κρόνου», ανοίγοντας τον δρόμο για την Τελική Επενδυτική Απόφαση (FID). Αντίστοιχα, για το κοίτασμα «Αφροδίτη», οι αδειούχοι ολοκληρώνουν τη μελέτη pre-FEED και προχωρούν στη φάση FEED μέσα στο ίδιο χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, ο κ. Παπαναστασίου επεσήμανε ότι η Αίγυπτος αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό εταίρο, καθώς διαθέτει τις υφιστάμενες υποδομές υγροποίησης LNG, μέσω των οποίων μπορεί να διοχετευθεί μέρος του κυπριακού φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Στην υπόλοιπη ομιλία του, ο Υπουργός παρουσίασε τους τέσσερις πυλώνες της κυπριακής ενεργειακής στρατηγικής: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εισαγωγή LNG μέσω FSRU, ηλεκτρική διασύνδεση με Ελλάδα και Ισραήλ, και η αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων. Τόνισε ότι η Κύπρος, παρά τις περιφερειακές εντάσεις, παραμένει πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.