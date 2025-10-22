ΚΡΙΝΕΤΑΙ ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ένα πολύ καλό νέο αναφορικά με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, που προδήλως αφορά και θα επηρεάσει και την περιοχή μας, έρχεται από τον «Κρόνο» και ανοίγει δρόμους στο πεδίο αυτό.

ΤΗΝ περασμένη Δευτέρα έχουν υπογραφεί τρεις εμπορικές συμφωνίες για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος», το οποίο βρίσκεται στο θαλασσοτεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας ( ΑΟΖ).

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, οι συμφωνίες υπογράφηκαν παρουσία του Υπουργού Ενέργειας Γιώργου Παπαναστασίου και του Υπουργού Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Karim Badawi, στο πλαίσιο του Eastern Mediterranean Energy Conference and Exhibition – EMC 2025 που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, από εκπροσώπους των διαχειριστών των εγκαταστάσεων στην Αίγυπτο, της Κρατικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου της Αιγύπτου (EGAS) και των εταιρειών Eni και TotalEnergies, οι οποίες συναποτελούν την αδειούχο κοινοπραξία του Τεμαχίου 6.

ΣΥΝΑΦΩΣ αναφέρεται, ότι με την έγκριση του Σχεδίου Ανάπτυξης και Παραγωγής και τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης περί τα τέλη του 2025, η παραγωγή του πρώτου αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» αναμένεται εντός του 2027.

ΤΙ σημαίνει αυτή η εξέλιξη στα ενεργειακά; Αυτή η εξέλιξη, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής και στην προώθηση της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα σημαντικό βήμα, το οποίο απουσίαζε από την εξίσωση των ενεργειακών σχεδιασμών. Είναι εν πολλοίς το βήμα, που έλειπε από το πάζλ ενός σχεδιασμού, που έχει διαμορφωθεί και όλα αυτά τα χρόνια ανέμενε να προχωρήσει.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως όλα αυτά τα χρόνια γινόντουσαν βήματα ως προς τις έρευνες και την αξιολόγηση των ευρημάτων. Δεν προχωρούσαν οι εταιρείες στο διά ταύτα, κυρίως επειδή πρόβαλλε διά της ισχύος προσκόμματα η κατοχική Τουρκία. Η κατοχική δύναμη πρότασσε τη στρατιωτική της δύναμη για να σταματήσει τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ εξέλιξη με την υπογραφή των τριών εμπορικών συμφωνιών, αλλάζει την μέχρι τώρα πορεία των πραγμάτων. Μπαίνει το νερό στο αυλάκι για την εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος «Κρόνος». Κι αυτό θα ανοίξει δρόμους και για τα άλλα κοιτάσματα.

ΕΧΟΥΝ σημασία, για να βλέπουμε και την μεγάλη εικόνα, και οι συνεργασίες με γειτονικά κράτη κι όχι μόνο.