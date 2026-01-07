Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκε με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Karim Badawi, ο οποίος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah El Sisi, στην Τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», o κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε ιδιαίτερα εποικοδομητική την συνάντηση και τόνισε ότι επαναβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις Κύπρου–Αιγύπτου, με έμφαση στη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, η Κυπριακή Δημοκρατία θα εργάζεται με συνέπεια για τη συνέχιση και ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο, ένα βασικό εταίρο για τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία για στενό συντονισμό προς προώθηση των κοινών προτεραιοτήτων.

Ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου 🇪🇬, κ. Karim Badawi, ο οποίος εκπροσωπεί τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah El Sisi, στην Τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής… pic.twitter.com/EMMjswe98K — President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) January 7, 2026

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ενέργεια αποτελεί βασικό θέμα στην ατζέντα του και σημείωσε ότι αύριο θα έχει συνάντηση με στέλεχος της ΕΝΙ. Επεσήμανε ακόμη ότι ο χρόνος είναι σημαντικός και πρέπει να υπάρχει συντονισμός, ώστε να υπάρξουν εξελίξεις το συντομότερο.

Από πλευράς του ο Αιγύπτιος Υπουργός εξέφρασε συγχαρητήρια για την Κυπριακή Προεδρία στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι οι δύο χώρες είναι στρατηγικοί εταίροι.