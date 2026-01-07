Παρουσία της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ηγετών και εκπροσώπων Κυβερνήσεων καθώς και εκπρόσωπων άλλων οργανισμών πραγματοποιείται το απόγευμα της Τετάρτης η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, στην Κεντρική Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Σε δηλώσεις του χθες στην Πάφο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην επίσημη τελετή έναρξης, κάνοντας λόγο για «μια στιγμή υπερηφάνειας» για την Κύπρο. Σε σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας είπε ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητα ότι «ως Κυπριακή Προεδρία θα ανταποκριθούμε σε αυτή τη θεσμική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Εκτός από τους Προέδρους της Κομισιόν και του Συμβουλίου θα παραστούν στη σημερινή τελετή ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου Tony Murphy, o Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu, ο Πρόεδρος του Ιράκ Abdul Latif Rashid, ο Πρόεδρος του Λιβάνου General Joseph Aoun, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, Ahmed Aboul Gheit και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας Χωρών του Κόλπου, Jasem Mohamed AlBudaiwi.

Σε επίπεδο Υπουργών θα εκπροσωπηθούν τα κράτη της περιοχής Μπαχρέιν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η τελετή θα περιλαμβάνει στο πρώτο της μέρος ομιλίες και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική παράσταση, σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιλβέστρου. Η παράσταση αναπτύσσεται σε τρεις πράξεις με τίτλο «ΜΝΗΜΗ – ΠΑΡΟΝ – META» και θα συνδυάζει μουσική, χορό, θέατρο, εικόνα, ποίηση και ψηφιακές τεχνολογίες.

Θα αφηγείται την ιστορία της Κύπρου ανά τους αιώνες, αναδεικνύοντας τον πολιτισμό της ως ένα αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Η τελετή θα μεταδίδεται ζωντανά από το ΡΙΚ1, το ΡΙΚ HD και τον EBS.

Μετά την ολοκλήρωση της Τελετής, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, θα παραθέσει επίσημο δείπνο στους επικεφαλής των 14 επίσημων αντιπροσωπειών, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη.

Κοινές συναντήσεις και άλλες επαφές

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα πραγματοποιήσει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Εξάλλου ο ΠτΔ αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου, στο πλαίσιο του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου για διασφάλιση της συνοχής της Ένωσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει καταλυτική, με έμφαση στις προσπάθειες για ειρήνη, στη διατήρηση της διεθνούς νομιμότητας και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που συγκροτούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί επίσης με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με επίκεντρο τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας ΕΕ και Νότιας Γειτονίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί επίσης τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

10.30 π.μ. Είσοδος ΜΜΕ στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

12.30 μ.μ. Θα δεχθεί τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, κ. Karim Badawi, στο Προεδρικό Μέγαρο.

3.30μμ Θα έχει κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας κ. Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο Προεδρικό Μέγαρο.

4.15 μ.μ Θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

4.55 μ.μ. Θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Αούν, στο Προεδρικό Μέγαρο.

5.45μμ Θα υποδεχθεί ηγέτες κρατών, εκπροσώπους κυβερνήσεων και επικεφαλής θεσμών της ΕΕ στην Τελετή Έναρξης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκφωνήσει ομιλία, στον ΘΟΚ, στη Λευκωσία. Στη συνέχεια, θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν των ηγετών κρατών, εκπροσώπων κυβερνήσεων και επικεφαλής θεσμών της ΕΕ.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στη Λευκωσία

Τροχαίες διευθετήσεις και απαγορεύσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στη Λευκωσία το απόγευμα, λόγω της Τελετής Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει σήμερα (07/01), η ώρα 18:30, στο κτήριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη, στην οδό Γρ. Αυξεντίου, στην οδό Μιχαήλ Καραολή, στην οδό Λόρδου Βύρωνος, στην οδό Κωστή Παλαμά, στη οδό Ομήρου, στη οδό Αναστάσιου Λεβέντη, στην οδό Ευαγόρου, στην οδό Διαγόρου και στην οδό Βασιλέως Παύλου.

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Λευκωσίας καθ΄ όλην την διάρκεια της ημέρας, δεν θα επιτρέψει την στάθμευση ιδιωτικών οχημάτων, στους δύο υπόγειους χώρους στάθμευσης του παλαιού σταδίου Γ.Σ.Π.

Τονίζεται ότι από η ώρα 14:30 θα γίνονται αποκοπές δρόμων, γύρω από την περιοχή του ΘΟΚ και η προσβασιμότητα θα είναι πλήρως ελεγχόμενη.

Προτρέπονται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις αποκοπές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι με Διάταγμα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Κ.Δ.Π. 03/2026), απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» στην ευρύτερη περιοχή του Θ.Ο.Κ. αλλά και του Συνεδριακού Κέντρου (οι σχετικές συντεταγμένες της απαγόρευσης αναφέρονται στο Διάταγμα). Διευκρινίζεται ότι, η περίοδος της απαγόρευσης ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Προεδρίας.