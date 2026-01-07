Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει την άφιξη του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος έφθασε στη χώρα για σειρά υψηλού επιπέδου επαφών, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναρτήθηκαν από τον λογαριασμό NOELREPORTS, το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, καθώς και επίσημη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο.

Ο κ. Ζελένσκι αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και να έχει διμερείς επαφές με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.