Μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι του ΑΝΤ1, ο υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός εξέφρασε την αισιοδοξία ότι τέλη Μαρτίου θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση από την κοινοπραξία ENI – TotalEnergies για την εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος στην κυπριακή ΑΟΖ.

Ο κ. Δαμιανός είπε πως αν το χρονοδιάγραμμα προχωρήσει βάσει του προγράμματος, τέλη του 2027 με αρχές του 2028 θα αρχίσει για πρώτη φορά η ροή κυπριακού φυσικού αερίου προς την Αίγυπτο, ώστε να τύχει επεξεργασίας για υγροποίηση και να πωληθεί σε ευρωπαϊκές αγορές.

Είπε ακόμα πως Κύπρος και Αϊγυπτος διατηρούν την ευχέρεια να προωθήσουν στις ευρωπαϊκές αγορές όλο το φυσικό αέριο από το κοίτασμα Κρόνος ή να διοχετεύσουν στην αιγυπτιακή αγορά ένα ποσοτό μέχρι 20%. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, είπε ο κ. Δαμιανός, αναλόγως και των οικονομικών δεδομένων που θα υπάρχουν.

Για το κοίτασμα Αφροδίτη είπε ότι η έναρξη εξόρυξης υπολογίζεται να αρχίσει μέσα στο 2030.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα, είπε πως το έργο ήταν στις προγραμματικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να το θεωρεί στρατηγικής σημασίας. Όταν πραγματοποιηθεί η μελέτη επικαιροποίησης, πρόσθεσε, θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε για την πραγματοποίηση της διασύνδεσης.

Σε ερώτηση τι θα γίνει αν η μελέτη δείξει πως το έργο δεν είναι βιώσιμο, ο υπουργός απάντησε πως ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν ενέργειες ώστε το έργο να προσελκύσει νέους επενδυτές και να καταστεί βιώσιμο. Είπε ακόμα πως φορέας υλοποίησης της διασύνδεσης είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έχει και την ευθύνη να προχωρήσει τις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Δεν είναι έργο κυβερνητικό, επισήμανε.