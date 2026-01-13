Τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις της Κύπρου για την περαιτέρω προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παρουσίασε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός κατά τις εργασίες της 16ης Συνόδου της Συνέλευσης του Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 11 και 12 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο κ. Δαμιανός ανέδειξε τον ρόλο των ΑΠΕ στην ενεργειακή μετάβαση της Κύπρου, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα ως απομονωμένο ηλεκτρικό σύστημα, αλλά και στις στοχευμένες παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της διείσδυσης καθαρών μορφών ενέργειας.

Παρεμβάσεις για ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα

Κατά τις παρεμβάσεις του στη Σύνοδο, ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος, στην αναβάθμιση και ψηφιοποίηση των ενεργειακών δικτύων, καθώς και στη διασφάλιση παροχής καθαρής και οικονομικά προσιτής ενέργειας για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων της Συνόδου, ο κ. Δαμιανός συμμετείχε ακόμη σε θεματικές ενότητες που αφορούσαν την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και τις προοπτικές αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ενέργειας, ιδίως σε ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων.

Επαφές στο περιθώριο της Συνόδου

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Υπουργός είχε σειρά διμερών επαφών υψηλού επιπέδου, μεταξύ άλλων με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ADNOC, Δρ Sultan Ahmed Al Jaber, την Υπουργό Ενέργειας της Μάλτας Miriam Dalli, τον Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum Osama Mobarez, καθώς και τον Πρόεδρο του World Energy Council και τέως Γενικό Διευθυντή του IRENA Adnan Z. Amin.

Συμμετοχή στην Abu Dhabi Sustainability Week

Κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης του Δρ Sultan Ahmed Al Jaber, ο κ. Δαμιανός παρέστη και στην επίσημη εναρκτήρια τελετή της Abu Dhabi Sustainability Week, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις με Υπουργούς άλλων χωρών και ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Τον Υπουργό συνόδευσαν, μεταξύ άλλων, η Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στα ΗΑΕ Μερόπη Χριστοφή και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κυριάκος Ιορδάνου.