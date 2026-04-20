Το Κουβέιτ κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure) στις αποστολές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ καθιστά αδύνατη την τήρηση των υποχρεώσεων προς πελάτες που δεν μπορούν να φέρουν πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Η κρατική εταιρεία Kuwait Petroleum Corp. ενημέρωσε την Παρασκευή τους πελάτες ότι ενεργοποιεί τη σχετική ρήτρα των συμβολαίων, η οποία επιτρέπει σε έναν προμηθευτή να μην πραγματοποιήσει παραδόσεις υπό έκτακτες συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στο Bloomberg. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι προμήθειες θα διακοπούν πλήρως, όπως ανέφερε άτομο με γνώση της υπόθεσης.

Η εταιρεία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει φέρει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ σχεδόν σε πλήρη ακινησία, γεμίζοντας τις δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή και προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Το ουσιαστικό “κλείσιμο” αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αποτελεί εφιαλτικό σενάριο για τις χώρες του Περσικού Κόλπου, που βασίζονται στα έσοδα από τις εξαγωγές ενέργειας για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών.

Χώρες σε όλη την περιοχή έχουν αναγκαστεί να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και διυλισμένων προϊόντων λόγω του αποκλεισμού και των ιρανικών επιθέσεων. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτίμησε ότι πάνω από 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως παραγωγής πετρελαίου θα τεθούν εκτός λειτουργίας τον Απρίλιο.

Το Κουβέιτ έχει υποστεί πολλαπλά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, με την παραγωγή να βρίσκεται πλέον σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ. Η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγής θα απαιτήσει χρόνο ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, κάτι που σημαίνει ότι οι εξαγωγές ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζονται.

Κουβεϊτιανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η παραγωγή θα μπορούσε να επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε λίγους μήνες από τη λήξη της σύγκρουσης.

