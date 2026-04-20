Νέο γύρος ανυσυχίας στις τάξεις των επενδυτών με τους τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street να καταγράφουν οριακές απώλειες καθώς για άλλη μια φορά έχει κλιμακωθεί η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλίων με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την αμερικανική αποστολή να αναμένεται να προσγειωθούν στο Πακιστάν εντός των επόμενων ωρών για συνομιλίες.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί οριακά 0,01% στις 49.442 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq χάνει 0,41% στις 24.368 μονάδες. Ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,19% στις 7.112 μονάδες. Play Video

Ωστόσο όπως σημειώνουν οι αναλυτές οι απώλειες της χρηματιστηριακής αγοράς παρέμειναν υπό έλεγχο, καθώς οι traders παραμένουν πιεσμένοι να αποτιμήσουν πλήρως το χειρότερο σενάριο για τον πόλεμο, δεδομένης της ανάκαμψης των μετοχών από σχεδόν διόρθωση σε ιστορικά υψηλά.

“Η ροή ειδήσεων από τη Μέση Ανατολή ήταν καθαρά αρνητική το Σαββατοκύριακο, αλλά (όπως συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο) η συνολική διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης”, έγραψε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ πυροβόλησαν και κατέσχεσαν ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν. Αυτό έρχεται μετά την άρνηση του Ιράν να συμμετάσχει σε έναν ακόμη γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν που σχεδίαζαν οι ΗΠΑ.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά τις εξελίξεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate σημείωσαν άνοδο 4%, ξεπερνώντας τα 87 δολάρια ανά βαρέλι. Το διεθνές Brent σημείωσε άνοδο 2%, ξεπερνώντας τα 93 δολάρια ανά βαρέλι.

capital.gr