Αναφορές σε μη επαρκή εφαρμογή προβλεπόμενων διαδικασιών από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) για την περίπτωση του 14χρονου Στυλιανού έγιναν από τον ποινικό ανακριτή, Ανδρέα Ανδρέου, ο οποίος κατάθεσε κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας σε σχέση με την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου.

Κατά την κύρια εξέτασή του ως μάρτυρα της Κατηγορούσας Αρχής, ο κ. Ανδρέου παρουσίασε εκτενώς το υλικό της έρευνας στην οποία προέβη, ως ένας εκ των ποινικών ανακριτών της υπόθεσης. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο της διερεύνησης λήφθηκαν ανακριτικές καταθέσεις από τους κατηγορούμενους λειτουργούς των ΥΚΕ, οι οποίες, μαζί με τις γραπτές κατηγορίες, κατατέθηκαν ως τεκμήρια ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σε σχέση με μια κατηγορούμενη, λειτουργό των ΥΚΕ, ο μάρτυρας αναφέρθηκε στα επισυναπτόμενα της ανακριτικής της κατάθεσης, τα οποία περιλάμβαναν αντίγραφα από τον φάκελο της υπηρεσίας για την οικογένεια του Στυλιανού. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις σχετικές καταχωρήσεις υπήρχαν αναφορές σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που είχαν απασχολήσει την Αστυνομία, καθώς και σε επεισόδιο για το οποίο ο πατέρας του ανήλικου, επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση, είχε διωχθεί ποινικά, καθώς φέρεται να απέδωσε ευθύνες στον Στυλιανό για τον θάνατο ζώου της φάρμας και να τον είχε κτυπήσει.

Ο κ. Ανδρέου σημείωσε επίσης ότι στις καταχωρήσεις στον φάκελο του παιδιού, που διατηρούσαν οι ΥΚΕ, περιλαμβάνονταν παρατηρήσεις λειτουργών για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και τη γενικότερη εικόνα του παιδιού. Όπως ανέφερε, τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός χώρος της κατοικίας όπου διέμενε ο Στυλιανός περιγράφονταν ως ακατάστατοι, με αντικείμενα διάσπαρτα, υπολείμματα τροφών που υπήρχαν συχνά στο τραπέζι και γενικότερα ως χώροι με ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής. Επίσης, γινόταν αναφορά σε δύο σκύλους στην αυλή του σπιτιού σε «κατάσταση λιμοκτονίας», καθώς και σε περιττώματα αυτών που εντοπίζονταν στο εξωτερικό του σπιτιού. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι ο Στυλιανός συχνά χαρακτηριζόταν ως «θλιμμένο παιδί».

Αναφερόμενος σε άλλη κατηγορούμενη, επίσης λειτουργό των ΥΚΕ, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι κατά τη λήψη της ανακριτικής της κατάθεσης, της υποδείχθηκαν σειρά εγγράφων, τα οποία περιλάμβαναν παραπομπή του Στυλιανού στις ΥΚΕ από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας όταν φοιτούσε στο νηπιαγωγείο, πρακτικά πολυθεματικής συνάντησης του 2011 για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το παιδί, καθώς και σχετική αλληλογραφία με τη διεύθυνση των ΥΚΕ. Ο κ. Ανδρέου επεσήμανε ότι τα έγγραφα αυτά της υποδείχθηκαν, καθώς η ίδια ήταν συντονίστρια λειτουργός της υπόθεσης και, όπως είπε, «θα έπρεπε να είχε γνώση τους».

Σε ό,τι αφορά άλλο κατηγορούμενο, ο οποίος επίσης υπηρετούσε στις ΥΚΕ, ο μάρτυρας ανέφερε ότι τα έγγραφα που του υποδείχθηκαν προέρχονταν από τον φάκελο της υπηρεσίας και περιλάμβαναν κοινωνική έρευνα, καθώς και καταχωρήσεις που σχετίζονταν με την προληπτική στήριξη της οικογένειας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, εντοπίστηκαν αναφορές από τον συγκεκριμένο λειτουργό που δεν συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα της περιόδου. Ενδεικτικά, έγινε αναφορά σε επικοινωνία με «δασκάλα», ενώ ο εκπαιδευτικός του παιδιού ήταν άνδρας, καθώς και σε «αγράμματους γονείς», κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε από την έρευνα, αφού η μητέρα του παιδιού φέρεται να είχε φοιτήσει και σε κολλέγιο.

Σε σχέση με τη λειτουργό βάσης στην περίπτωση του Στυλιανού, κατά την περίοδο πριν τον θάνατό του, ο κ. Ανδρέου κατέθεσε ότι, κατά τη λήψη της ανακριτικής της κατάθεσης, της υποδείχθηκαν οι δικές της καταχωρήσεις στον φάκελο των ΥΚΕ. Μεταξύ αυτών, υπήρξε καταχώρηση της συγκεκριμένης λειτουργού στις 13 Μαΐου 2019, σύμφωνα με την οποία υπήρξε πληροφόρηση ότι ο ανήλικος είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει δύο ημέρες νωρίτερα.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, η πληροφορία αυτή φαίνεται να μεταφέρθηκε από τη μητέρα του παιδιού στους αρμόδιους λειτουργούς των ΥΚΕ, ενώ ενημερώθηκε και η Αστυνομία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι χειρισμοί που ακολούθησαν δεν φαίνεται να οδήγησαν σε άμεση παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής ή ψυχιατρικής στήριξης προς τον ανήλικο, κάτι που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, θα έπρεπε να είχε εξεταστεί.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας κατατέθηκαν επίσης δύο εγχειρίδια των ΥΚΕ για τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια. Ο κ. Ανδρέου εξήγησε ότι τα εγχειρίδια αυτά, τα οποία εκπονήθηκαν με υπουργική απόφαση, καθορίζουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες που οφείλουν να ακολουθούν οι λειτουργοί σε περιπτώσεις αναφορών για βία ή κίνδυνο. Όπως σημείωσε, κρίθηκε σημαντικό να υποδειχθούν στους κατηγορούμενους, καθώς από τις καταχωρήσεις προκύπτει ότι σε ορισμένα περιστατικά που αφορούσαν τον Στυλιανό δεν φαίνεται να είχαν εφαρμοστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επιπρόσθετα, ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσιάστηκε ο φάκελος ειδικής εκπαίδευσης του Στυλιανού από το Υπουργείο Παιδείας, ο οποίος είχε ληφθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο φάκελος περιλάμβανε αξιολογήσεις και αλληλογραφία, από τα οποία προέκυπτε ότι τόσο οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες όσο και οι ΥΚΕ είχαν γνώση των δυσκολιών που αντιμετώπιζε το παιδί.

Η διαδικασία ορίστηκε να συνεχιστεί στις 30 Απριλίου στις 11:00.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019 ,και εξετάζει κατά πόσο προκύπτουν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσον υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης εντός της οικογένειας, κατά πόσον η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και αν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ ενήργησαν επαρκώς ή αν παρέλειψαν να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν σε καταγγελίες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τον θάνατο του ανήλικου.

