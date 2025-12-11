Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη ενσωμάτωση των ενισχυμένων κανόνων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ξεκινώντας διαδικασία επί παραβάσει λόγω καθυστέρησης εφαρμογής της τροποποιητικής οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413. Αντίστοιχες αιτιολογημένες γνώμες αποστέλλονται επίσης σε Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία και Πορτογαλία.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να έχουν κοινοποιήσει τη μεταφορά της οδηγίας έως τις 21 Μαΐου 2025, ενώ ορισμένες διατάξεις που αφορούν την αδειοδότηση θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί ήδη από 1η Ιουλίου 2024. Η Κύπρος δεν προχώρησε στην απαιτούμενη κοινοποίηση, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να εντείνει τη διαδικασία.

Οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όχι μόνο στην ηλεκτροδότηση αλλά και σε τομείς όπου η μετάβαση είναι δυσκολότερη, όπως θέρμανση–ψύξη, κτίρια, μεταφορές και βιομηχανία. Προβλέπουν επίσης:

ενίσχυση των εγγυήσεων προέλευσης ,

, προώθηση ηλεκτροδότησης και ανανεώσιμου υδρογόνου ,

, μέτρα για βιώσιμη παραγωγή βιοενέργειας ,

, οριζόντιες παρεμβάσεις για ταχύτερη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κρίσιμη για την επιτάχυνση της εγχώριας καθαρής ενέργειας, για τη μείωση των εκπομπών – ο ενεργειακός τομέας ευθύνεται για πάνω από 75% των συνολικών εκπομπών της ΕΕ – και για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα θα συμβάλει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2025 η Κομισιόν είχε αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε 26 κράτη μέλη. Μετά την αξιολόγηση των απαντήσεων, εκδίδει τώρα αιτιολογημένες γνώμες στα κράτη μέλη που:

δεν κοινοποίησαν μέτρα μεταφοράς (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία),

(Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία), δεν παρείχαν σαφή και ακριβή στοιχεία εφαρμογής (Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία).

Τα οκτώ κράτη έχουν προθεσμία δύο μηνών για συμμόρφωση. Εάν δεν ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας και οικονομικές κυρώσεις.