Την ετοιμότητα της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί για μια πιο ουσιαστική και αποτελεσματική Ενεργειακή Ένωση εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, κατά τη δήλωσή του στην είσοδό του στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή του κ. Δαμιανού στο Συμβούλιο μετά την ανάληψη του νέου του χαρτοφυλακίου.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο Υπουργός ευχαρίστησε τη Δανική Προεδρία «για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε τους τελευταίους μήνες», επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχειας στο έργο του Συμβουλίου.

«Ως επερχόμενη Προεδρία, η Κύπρος θα εργαστεί με αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα της ενέργειας», ανέφερε, τονίζοντας ότι η μείωση των τιμών ενέργειας για τους πολίτες αποτελεί «κεντρικό πυλώνα της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι το Ευρωπαϊκό Πακέτο για τα Δίκτυα είναι «ουσιώδους και κομβικής σημασίας», σημειώνοντας ότι η ενεργειακή κρίση ανέδειξε την ανάγκη η ΕΕ να δρα συλλογικά και συντονισμένα. «Πρέπει να δρούμε ως Ένωση σε ό,τι κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ως Κυπριακή Προεδρία, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για μια πιο ουσιαστική Ενεργειακή Ένωση», κατέληξε.

CEF 2028–2034 και Ευρωπαϊκό Πακέτο Δικτύων

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ αναμένεται να καταλήξουν σε μερική συμφωνία για το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) 2028–2034, το οποίο εντάσσεται στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2027.

Το CEF θα αποτελέσει τη νομική βάση για επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων διασυνοριακών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στρατιωτικής κινητικότητας. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται «μερική», καθώς εξαιρεί χρηματοδοτικά και οριζόντια ζητήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα πραγματοποιήσουν πολιτική συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Πακέτο Δικτύων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ενεργειακών δικτύων της Ευρώπης. Σκοπός είναι η στήριξη της ταχείας ηλεκτροποίησης και η διασφάλιση προσιτής, ασφαλούς και καθαρής ενέργειας για πολίτες και επιχειρήσεις, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις βασικές προτεραιότητες, τους στρατηγικούς στόχους και τα κύρια μέτρα του πακέτου.

ΚΥΠΕ