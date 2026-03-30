Βάζει ψηλά τον πήχη, στοχεύοντας στην εμπορική αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου μέσω Αιγύπτου πριν από την ολοκλήρωση της πενταετούς διακυβέρνησής του. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ταξιδεύει σήμερα στο Κάιρο, με αποκλειστικό θέμα στην ατζέντα την ενέργεια και την υπογραφή συμφωνίας εμπορικής εκμετάλλευσης μέσω Αιγύπτου, των αποθεμάτων φυσικού αερίου στα κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη.

Πρόκειται για έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες προτεραιοτήτων που έθεσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης για το επόμενο χρονικό διάστημα: την επίλυση του ενεργειακού ζητήματος και, σε δεύτερο στάδιο, του υδατικού.

Οι τελευταίες βροχές έδωσαν κάποιες ανάσες σε ό,τι αφορά το υδατικό ισοζύγιο, ενώ, από την άλλη, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η νέα ενεργειακή κρίση που προδιαγράφεται επιτάσσουν την προώθηση λύσεων. Ο στόχος της αξιοποίησης των ενεργειακών αποθεμάτων της Κύπρου, αν επιτευχθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της στην περιοχή και θα αποτελέσει για την χώμα μια σημαντική εξέλιξη και σε ο,τι αφορά την οικονομία.

Η υπογραφή ενεργειακής συμφωνίας σήμερα θα αποτελέσει, παράλληλα, ακόμη ένα βήμα εδραίωσης των στενών σχέσεων συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία το Κάιρο δέχεται διαρκή «επίθεση αγάπης» από την Άγκυρα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε χθεσινές δηλώσεις του, ανέφερε ότι ο στόχος της Κυβέρνησης είναι περί το 2027-2028 να επιτευχθεί η πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου.

Ερωτηθείς αν αναμένονται εξελίξεις για το κοίτασμα «Κρόνος» από τη σημερινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η επίσκεψη αφορά αποκλειστικά ενεργειακά θέματα.

«Θα υπογράψουμε και κάτι σχετικό. Ο στόχος μας, και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο μετά από πολλά χρόνια —να σας θυμίσω ότι η πρώτη ανακάλυψη εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας έγινε το 2011 και είμαστε στο 2026 χωρίς καμία αξιοποίηση— είναι περί το 2027-2028 να έχουμε την πρώτη πώληση κυπριακού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου», κατέληξε.

Σύμφωνα με δήλωση του διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει στο EGYPES 2026, το οποίο αποτελεί κορυφαία έκθεση και συνέδριο ενέργειας στην Αίγυπτο, τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο και πραγματοποιείται από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου.

Στο περιθώριο της EGYPES, που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αλ Μανάρα στο Κάιρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Στη συνάντηση θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου, την οποία θα προσφωνήσει.

Αργότερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος Σίσι θα μεταβούν στον εκθεσιακό χώρο της EGYPES 2026, όπου θα επισκεφθούν, μεταξύ άλλων, το αιγυπτιακό και το κυπριακό περίπτερο.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στην Αίγυπτο ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην EGYPES συμμετέχουν ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, επενδυτές και παράγοντες του τομέα της ενέργειας, με στόχο την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός βρίσκεται από χθες στο Κάιρο, όπου σήμερα θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Abdel Fattah El-Sisi, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της διεθνούς ενεργειακής έκθεσης και συνεδρίου EGYPES 2026.

Παρουσία των δύο Προέδρων, ο κ. Δαμιανός θα υπογράψει, μαζί με τον ομόλογό του, Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, Συμφωνία Πλαίσιο (Framework Agreement) μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου για την ανάπτυξη των ανακαλύψεων φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη».

Ακολούθως, θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της EGYPES 2026, ο Υπουργός θα συμμετάσχει επίσης σε υπουργική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Ενεργειακές προτεραιότητες, γεωπολιτικές πραγματικότητες και εθνική ασφάλεια» (Energy priorities, geopolitical realities and national security).

Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, ο Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου, Joseph Saddi, και η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ditte Juul Jørgensen.

Παράλληλα, ο κ. Δαμιανός θα έχει χωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του διεθνούς οργανισμού East Mediterranean Gas Forum, Osama Mobarez, καθώς και με ανώτατα στελέχη των εταιρειών BP, Arcius και ExxonMobil.