Το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στην Κύπρο ανήλθε σε 21,7 ευρώ το 2025, ενώ το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους διαμορφώθηκε στο 19,4% του συνολικού κόστους εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας στο σύνολο της οικονομίας εκτιμήθηκε σε 34,9 ευρώ το 2025, έναντι 33,5 ευρώ το 2024, ενώ στη ζώνη του ευρώ ανήλθε σε 38,2 ευρώ από 36,8 ευρώ το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την Eurostat, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 4,1% στην ΕΕ και κατά 3,8% στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με το 2024.

Στη ζώνη του ευρώ, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση τη Μάλτα (-0,5%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,1%), την Κροατία (+11,6%), τη Σλοβενία (+9,3%) και τη Λιθουανία (+9,2%), ενώ από τις μικρότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Γαλλία (+2,0%) και την Ιταλία (+3,2%). Η Κύπρος, μαζί με την Ισπανία και το Λουξεμβούργο, κατέγραψε αύξηση 3,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, καταγράφονται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το επίπεδο του ωριαίου κόστους εργασίας. Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (12,0 ευρώ), τη Ρουμανία (13,6 ευρώ) και την Ουγγαρία (15,2 ευρώ), ενώ τα υψηλότερα στο Λουξεμβούργο (56,8 ευρώ), τη Δανία (51,7 ευρώ) και την Ολλανδία (47,9 ευρώ).

Η Eurostat επισημαίνει ότι το συνολικό κόστος εργασίας αποτελείται από μισθούς και ημερομίσθια, καθώς και από το μη μισθολογικό κόστος, όπως οι κοινωνικές εισφορές. Το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας ανήλθε σε 24,8% στην ΕΕ και σε 25,6% στη ζώνη του ευρώ. Τα χαμηλότερα ποσοστά μη μισθολογικού κόστους καταγράφηκαν στη Ρουμανία (4,8%), τη Λιθουανία (5,5%) και τη Μάλτα (5,8%), ενώ τα υψηλότερα στη Γαλλία (32,3%), τη Σουηδία (31,7%) και τη Σλοβακία (28,6%).

Για τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, το ωριαίο κόστος εργασίας, εκφρασμένο σε εθνικό νόμισμα, αυξήθηκε σε όλες τις χώρες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στη Ρουμανία (+10,6%), την Ουγγαρία (+8,9%) και την Πολωνία (+8,8%). Οι μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Δανία (+3,0%).

ΚΥΠΕ