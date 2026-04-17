Αμετάβλητος στο 1,6% παρέμεινε στις 31 Ιανουαρίου 2026 ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του κυπριακού τραπεζικού τομέα, σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Όπως αναφέρεται, ο δείκτης υπολογίζεται με βάση τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η οποία περιλαμβάνει και τα δάνεια και τις προκαταβολές προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας διαμορφώθηκε στο 62,2% στο τέλος Ιανουαρίου 2026, παρουσιάζοντας οριακή μείωση σε σχέση με το 62,3% που είχε καταγραφεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το υπόλοιπο των συνολικών χορηγήσεων που είχαν τύχει αναδιάρθρωσης δανείων ανερχόταν στο τέλος Ιανουαρίου σε €0,8 δισ.

Από το ποσό αυτό, δάνεια ύψους €0,3 δισ. εξακολουθούσαν να περιλαμβάνονται στις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις, γεγονός που δείχνει ότι μέρος των αναδιαρθρωμένων δανείων παραμένει εντός της κατηγορίας των προβληματικών χαρτοφυλακίων.

Η εικόνα που καταγράφεται για τον Ιανουάριο δείχνει σταθεροποίηση του δείκτη ΜΕΧ στον κυπριακό τραπεζικό τομέα, με μικρή μόνο μεταβολή στο επίπεδο κάλυψης μέσω προβλέψεων.