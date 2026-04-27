Αποφασίζουν εντός των επόμενων δύο ημερών για κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων οι εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), οι οποίοι ζητούν την επίλυση θεμάτων που αφορούν την επάρκεια και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ Πρόεδρος της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ-ΟΗΟ-ΣΕΚ, Κυριάκος Ταφούνας είπε ότι όλα σχετίζονται με την επάρκεια και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προσθέτοντας ότι αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες, οι οποίοι νοσούν.

«Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν αν θέλουμε να διασφαλιστεί η επάρκεια και υπάρχουν πράγματα που μπορούσαν και μπορούν να γίνουν για να μειωθεί το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος», ανέφερε και πρόσθεσε πως σε διαφορετική περίπτωση η αγορά θα οδηγεί υψηλότερα την τιμή του ηλεκτρισμού.

Ανέφερε ότι και η ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδίου για εμπλοκή της Cyta «πάλι θα οδηγήσει υψηλότερα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος».

Ο κ. Ταφούνας είπε ότι οι συντεχνίες έχουν αναφέρει «πολλές φορές ότι αφού η Κύπρος είναι ένα μικρό, απομονωμένο νησί και στηρίζεται στην παραγωγή με συμβατικά καύσιμα τα οποία έχουν και ρύπους, ο μοναδικός τρόπος είναι ένα σημαντικό ποσοστό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή και στην προμήθεια της ΑΗΚ».

«Αυτό μπορεί να γίνει είτε με πάρκα ΑΠΕ που να ανήκουν στην ΑΗΚ και για τα οποία μας εμπόδισαν για χρόνια, είτε με το δικαίωμα να αγοράζει από ιδιώτες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να πωλήσουν πιο φθηνά στην ΑΗΚ για να μετακυλιστεί στους καταναλωτές», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το θέμα της επάρκειας του ηλεκτρικού ρεύματος, ο Πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ είπε στο ΚΥΠΕ ότι είναι σημαντικό και οι επενδύσεις στη Δεκέλεια να γίνουν, να μπουν καινούργιες μονάδες, αλλά και στις παλαιές μονάδες του Βασιλικού (1,2,3) να προστεθούν πάνω τους αντιρυπαντικές τεχνολογίες που να τους εξασφαλίζουν ότι θα μπορούν να λειτουργούν και μετά το 2029 όπου λόγω των αυστηρών κριτηρίων ρύπων που θα θέσει η Ευρώπη, ουσιαστικά θα τεθούν εκτός λειτουργίας.

Σε σχέση με τη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων από μέρους της ΑΗΚ, ο κ. Ταφούνας είπε μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε από το 2023 αλλά «πλέον δεν υπάρχει διαθέσιμη ιδιωτική γη» γιατί είτε χρησιμοποιήθηκε από ιδιώτες για πάρκα είτε έχει δεσμευτεί από ιδιώτες για πάρκα ΑΠΕ.

“Πρέπει να έρθει το κράτος να παραχωρήσει κρατική γη στην ΑΗΚ για πάρκα που θα παράγουν φθηνή ενέργεια”, ανέφερε και πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ απέδειξε ότι παράγει φθηνή ενέργεια με τα 20 Μεγαβάτ που παράγει από ΑΠΕ, με κόστος μόλις 5-6 σεντ την Κιλοβατώρα.

Αναφορικά με τη λειψυδρία, ο κ. Ταφούνας είπε ότι από το 2018 υπήρχε πρόταση της ΑΗΚ για κατασκευή μεγάλης μονάδας αφαλάτωσης στη Μονή 60.000 τόνων και επέκταση κατά 40.000 τόνους της υφιστάμενης μονάδας των 60.000 τόνων που βρίσκεται στο Βασιλικό και η οποία είναι για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.

Ανέφερε ότι «τελικά ακούσαμε ότι θα κάνουν μονάδα στον Μαζωτό με ιδιώτη» στον οποίο θα δώσουν «κρατική γη και €85 εκατομμύρια για να κατασκευάσει μονάδα αφαλάτωσης σε μια παρθένα γη».

ΚΥΠΕ