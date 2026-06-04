Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι ο κυπριακός τουρισμός θα καταγράψει θετικά αποτελέσματα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 εκφράζει ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής, σημειώνοντας ότι ο τομέας οδηγείται σε ανάκαμψη.

Σε γραπτή δήλωσή του, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα τουριστικά έσοδα του Μαρτίου, ο Υφυπουργός απέδωσε την επιβράδυνση που καταγράφηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το 2026 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για τον τουρισμό, καθώς οι αφίξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 8,5% τον Ιανουάριο και κατά 9,5% τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιδόσεις των πρώτων δύο μηνών του έτους αποτελούσαν ένδειξη ότι «ο κυπριακός τουρισμός όδευε για τρίτο διαδοχικό τουριστικό ρεκόρ».

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι αριθμητικές επιδόσεις που ανακοινώθηκαν για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο επηρεάστηκαν σημαντικά από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η ένταση που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο οδήγησε σε σημαντική μείωση των πτητικών προγραμμάτων από και προς την Κύπρο για περίπου μία εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι αρνητικό αντίκτυπο για την Κύπρο είχε και το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε γειτονικές χώρες, όπως το Ισραήλ και η Ιορδανία.

Καταλήγοντας, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται συντονισμένα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο «ο Κυπριακός Τουρισμός να έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και για το έτος το 2026».

«Είναι με ικανοποίηση που βλέπουμε τον τομέα του τουρισμού να οδηγείται σε ανάκαμψη», ανέφερε. «Παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα έχουμε θετικά αποτελέσματα», κατέληξε.

ΚΥΠΕ