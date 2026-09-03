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Πρόταση για παράταση του μέτρου στήριξης για τα καύσιμα έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επικαλούμενος τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Μιλώντας κατά την ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι τα μέτρα στήριξης που έλαβε η Κυβέρνηση από τον Μάρτιο του 2023 υπερβαίνουν συνολικά το €1 δισ.

«Στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να έρθει η παράταση του μέτρου επιδότησης για τα καύσιμα μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Είναι αυτή η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και αυτή η συνεννόηση, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές της ενέργειας διεθνώς», δήλωσε.

Οι τρεις άξονες των μέτρων

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τα κυπριακά νοικοκυριά, αποδίδοντάς την κυρίως σε διεθνείς και εξωγενείς πιέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική πολιτική αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες: την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την εφαρμογή μακροπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

Στα μέτρα άμεσης στήριξης περιλαμβάνονται η στοχευμένη επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, καθώς και η διεύρυνση των δικαιούχων της ειδικής διατίμησης 08 της ΑΗΚ.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε επίσης στη μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 19% σε 9% και έως το 5% μέχρι τον Μάρτιο του 2027, επισημαίνοντας ότι το μέτρο αφορά περίπου 420.000 κατοικίες.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, ενώ η Κυβέρνηση αποφάσισε να μην εφαρμόσει την πράσινη φορολογία στα καύσιμα. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η απόφαση αποτρέπει επιβάρυνση περίπου 9 σεντ ανά λίτρο, με το σχετικό κόστος να αναλαμβάνεται από το κράτος.

Φορολογική μεταρρύθμιση και διαθέσιμο εισόδημα

Αναφερόμενος στα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης περισσότεροι από 200.000 φορολογούμενοι αναμένεται να δουν αύξηση στο καθαρό τους εισόδημα εντός του 2026.

Περίπου 30.000 πολίτες, πρόσθεσε, δεν θα εμπίπτουν πλέον στη φορολογητέα εισοδηματική κλίμακα λόγω της αύξησης του αφορολόγητου ορίου. Με βάση τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, περισσότερα από έξι στα δέκα νοικοκυριά θα επωφεληθούν από αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η προγραμματισμένη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς και οι δύο αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ο οποίος από €940 το 2023 έχει ανέλθει στα €1.088.

Ο Εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στη μόνιμη αύξηση του επιδόματος τέκνου, στη διεύρυνση της στήριξης προς τις οικογένειες και ιδιαίτερα τις πολύτεκνες, καθώς και στη στεγαστική πολιτική, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα €150 εκατ.

Φωτοβολταϊκά, αποθήκευση και φυσικό αέριο

Για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στα σχέδια επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, στο σχέδιο αποθήκευσης ενέργειας και στα κεντρικά έργα αποθήκευσης που προωθούνται.

Πρόσθεσε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού, προχωρεί η αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και καταβάλλονται προσπάθειες για διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος.

Κατά τον ίδιο, η έλευση φυσικού αερίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οριστική αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, προωθούνται ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε συνεργασία με την Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες χώρες.

Η εικόνα του πληθωρισμού

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι καταγράφεται πραγματική αύξηση του πληθωρισμού, υποστήριξε ωστόσο ότι τα συνολικά στοιχεία πρέπει να αξιολογούνται με βάση τη σύνθεσή τους.

Όπως ανέφερε, οι πληθωριστικές πιέσεις είναι συγκεντρωμένες κυρίως στις υπηρεσίες και την ενέργεια, οι οποίες συνεισφέρουν συνολικά περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό του 5,2%.

Αντίθετα, η συμβολή των τροφίμων στον πληθωρισμό μειώθηκε από 0,78 σε 0,65 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε επίσης στη θερινή εποχικότητα της κυπριακής οικονομίας, σημειώνοντας ότι οι αυξημένες τουριστικές ροές ανεβάζουν προσωρινά τον πληθυσμό που διαμένει στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι διαχρονικά εντονότερες από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο.

Επισήμανε ακόμη τη διαφορά μεταξύ του εναρμονισμένου και του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Τον Ιούλιο του 2026, είπε, ο εναρμονισμένος δείκτης ήταν 4,4% και ο εθνικός 2,9%, με τον δεύτερο να αποτυπώνει ειδικότερα το καταναλωτικό πρότυπο των κυπριακών νοικοκυριών.

Ο Εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι τα μέτρα αξιολογούνται συνεχώς, ώστε να αποφασίζεται ποια μπορούν να παραταθούν, να ενισχυθούν ή να συμπληρωθούν. Πρόσθεσε ότι η δημοσιονομική θέση της χώρας επιτρέπει τη λήψη μέτρων αυτού του ύψους, χαρακτηρίζοντας το πακέτο του €1 δισ. ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ αναλογικά με το μέγεθος της Κυπριακής Δημοκρατίας.