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Σύμβαση ύψους 1.863.240 ευρώ για νέο πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας και Ταμείου Προνοίας του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού υπέγραψε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας. Το έργο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονική πρόσβαση των εργαζομένων στις αποδοχές και τα δικαιώματά τους, υποβολή αιτήσεων και επικαιροποίηση προσωπικών στοιχείων.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16 Οκτωβρίου 2026 με τη Logicom Solutions Limited, η οποία επιλέχθηκε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού. Αφορά την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία του συστήματος, με τη διάρκεια υλοποίησης να ορίζεται σε 17 μήνες.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό για εκσυγχρονισμό της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών δεδομένων και αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών.

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε αποδοχές και αιτήσεις

Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης, το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τις αποδοχές και τα δικαιώματά του.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει επίσης την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την επικαιροποίηση στοιχείων, όπως η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού.

Το νέο σύστημα θα υποστηρίζει τη διαχείριση της μισθοδοσίας, των εισφορών στο Ταμείο Προνοίας και της καταβολής των σχετικών ωφελημάτων. Στα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνεται η ακριβής και έγκαιρη καταβολή μισθών, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας.

Αυτοματοποίηση ωρών εργασίας και απουσιών

Στις λειτουργίες του συστήματος περιλαμβάνεται η ηλεκτρονική εισαγωγή και διαχείριση ωρών εργασίας και απουσιών, καθώς και η δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Η ψηφιοποίηση διαδικασιών και πληροφοριών αποσκοπεί στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στα απαραίτητα δεδομένα. Το σύστημα θα υποστηρίζει τις καθημερινές εργασίες των αρμόδιων υπηρεσιών τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στα λογιστήρια των Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω αποκεντρωμένης πρόσβασης.

Παράλληλα, θα παρέχει εργαλεία αναφοράς και ανάλυσης δεδομένων για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των οικονομικών πόρων και των σχετικών ωφελημάτων.

Αντωνιάδης: Λιγότερη γραφειοκρατία και εξοικονόμηση χρόνου

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, δήλωσε ότι το νέο σύστημα αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, στην εξοικονόμηση χρόνου και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ωρομισθίων.

«Θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και την ανάγκη για χειροκίνητες διαδικασίες, ενισχύοντας την αυτοματοποίηση και την ψηφιακή εξυπηρέτηση», πρόσθεσε.

Το Γενικό Λογιστήριο αναφέρει ότι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Υπηρεσία.