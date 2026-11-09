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Στα €6,86 δισ. διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της Κύπρου κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 10,15% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε στα €6.863,9 εκατ., έναντι €6.231,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €632,8 εκατ.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,1%, φθάνοντας τα €11.757,4 εκατ., από €10.491,9 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι εξαγωγές, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 14,8%, με τη συνολική αξία τους να διαμορφώνεται στα €4.893,5 εκατ., έναντι €4.260,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2025.

Παρά την ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση της αξίας των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη σε απόλυτους αριθμούς.

Άλμα 89,1% στις εξαγωγές Σεπτεμβρίου

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στις εξαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο του 2026, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 89,1%, φθάνοντας τα €939,3 εκατ., έναντι €496,6 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025.

Από το συνολικό ποσό, €216 εκατ. αφορούσαν εξαγωγές προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και €723,3 εκατ. προς τρίτες χώρες, έναντι €172,7 εκατ. και €323,9 εκατ. αντίστοιχα έναν χρόνο προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι στις εξαγωγές του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €157,3 εκατ., έναντι €108 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Την ίδια περίοδο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα €1.489,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 19,7% σε σχέση με τα €1.244,2 εκατ. του Σεπτεμβρίου 2025.

Οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκαν στα €705,2 εκατ., ενώ εκείνες από τρίτες χώρες έφθασαν τα €784,4 εκατ., έναντι €638,9 εκατ. και €605,3 εκατ. αντίστοιχα τον προηγούμενο χρόνο.

Στα στοιχεία περιλαμβάνεται επίσης η μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών συνολικής αξίας €58,9 εκατ., έναντι €38 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αύξηση εισαγωγών και εγχώριων εξαγωγών τον Αύγουστο

Ανοδικά κινήθηκαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών έφθασαν τα €1.334,3 εκατ., από €1.152,1 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 15,8%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων ανήλθαν στα €518,5 εκατ., αυξημένες κατά 29,8%, έναντι €399,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, οι εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων, των λαδιών και των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, ανήλθαν στα €73,6 εκατ., έναντι €71,2 εκατ. τον Αύγουστο του 2025.

Οι αντίστοιχες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διαμορφώθηκαν στα €7 εκατ., από €6,4 εκατ. έναν χρόνο προηγουμένως.

Αντίθετα, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων μειώθηκαν κατά 14,5%, υποχωρώντας στα €125,2 εκατ., έναντι €146,5 εκατ. τον Αύγουστο του 2025.

Χαλλούμι και φάρμακα στην κορυφή των κυπριακών εξαγωγών

Το χαλλούμι και τα φαρμακευτικά προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν τις σημαντικότερες κατηγορίες εγχώριων εξαγωγών της Κύπρου, με βάση τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026.

Ειδικότερα, εξαιρουμένων των ορυκτών καυσίμων, των λαδιών και των προμηθειών σε πλοία και αεροσκάφη, οι κυριότερες κατηγορίες ήταν:

Χαλλούμι: €258,3 εκατ.

Φαρμακευτικά προϊόντα: €226,1 εκατ.

Απορρίμματα και θραύσματα χαρτιού, γυαλιού και μετάλλων: €71,1 εκατ.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά την ενίσχυση των εξαγωγών, η αξία των εισαγωγών εξακολουθεί να υπερβαίνει σημαντικά εκείνη των εξαγωγών, διατηρώντας το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου σε έλλειμμα.