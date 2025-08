Ο Φίλιππος Σώσειλος, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, σε συνέντευξη του στον «Φ» αναλύει το όραμα για τη νέα εικόνα της PwC Κύπρου και τον τρόπο που το νέο «brand» θα αντανακλά τη θετική ενέργεια και τη νέα δυναμική που προσφέρει στους πελάτες τους.

Ο κ. Σώσειλος τονίζει πως το προσωπικό του όραμα ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του οργανισμού. Δηλαδή, να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και να προσφέρει αξία σε πελάτες και κοινωνία.

Ο ίδιος βλέπει την αλλαγή ως ευκαιρία για έμπνευση, εξέλιξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας της PwC, με στόχο τη στήριξη των πελατών σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

Η PwC, επεξηγεί ο κ. Σώσειλος, μέσα από νέα εργαλεία, όπως η πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και το «Value in Motion», επιδιώκει να ηγηθεί του μετασχηματισμού στην κυπριακή αγορά, ανταποκρινόμενη ταυτόχρονα στις προσδοκίες της νέας γενιάς και ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Ποιο προσωπικό όραμα βάλατε εσείς ως CEO στη διαμόρφωση της νέας εικόνας της PwC Κύπρου και πώς αυτό συνδέεται με την κατεύθυνση του οργανισμού;

Το όραμά μου ως CEO ταυτίζεται απόλυτα με αυτό του οργανισμού, το οποίο παραμένει διαχρονικά σταθερό: Να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και να δημιουργούμε αξία στους πελάτες μας και στην κοινωνία, αξιοποιώντας υπεύθυνα τις δυνατότητές μας, ως ο μεγαλύτερος οργανισμός παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον τομέα μας, στην Κύπρο.

Αυτό που ανανεώθηκε πρόσφατα είναι η εταιρική μας ταυτότητα, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία. Ως διεθνές δίκτυο, νιώσαμε ότι ήταν η σωστή στιγμή για να εκφράσουμε με σαφήνεια το ποιοι είμαστε και το πως τοποθετούμαστε στην αγορά. Το ανανεωμένο μας brand αντανακλά την θετική ενέργεια και τη νέα δυναμική που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

Μία δυναμική που προωθεί την επιτάχυνση και την υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμιστικών δράσεων. Ουσιαστικά, έχουμε υιοθετήσει μια σύγχρονη νοοτροπία, που χαρακτηρίζεται από τόλμη, αισιοδοξία και πνεύμα συνεργασίας.

Προσωπικό μου όραμα είναι η PwC Κύπρου να αποτελεί ένα μοντέρνο Οργανισμό πρότυπο. Έναν Οργανισμό που θα συνεχίσει να διέπεται από ποιότητα, καινοτομία και επιχειρηματική ακεραιότητα. Που εμπνέει τους ανθρώπους και τους πελάτες του, για να υλοποιούν φιλόδοξα οράματα. Ένα Οργανισμό που θα συνεχίσει να πιστεύει με πάθος στις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Κύπρος, και θα συνεχίσει να έχει καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση της υλοποίησης του «Οράματος 2035», παρακινώντας το οικοσύστημα της χώρας να λειτουργήσει ακόμη πιο συνεργατικά και πιο συστημικά.

Η αισιοδοξία και ο δυναμισμός που εκπέμπει η πρόσφατη ανανέωση της παγκόσμιας εταιρικής μας εικόνας, ταιριάζει απόλυτα στην PwC Κύπρου. Είμαι πολύ περήφανος για την στρατηγική ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που επιδείξαμε τα τελευταία χρόνια, καταφέρνοντας να ανακάμψουμε μέσα από δύσκολες συνθήκες. Επενδύσαμε στην επιχειρησιακή μας εξωστρέφεια, δίνοντας έμφαση στην διεύρυνση του αποτυπώματός μας στην τοπική οικονομία αλλά και στην ανάπτυξη διεθνών αγορών, όπως αυτή της Αμερικής και της Ινδίας.

Η νέα ταυτότητα αποτυπώνει ένα πιο σύγχρονο, ανθρώπινο και βιώσιμο προφίλ. Τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες στην πράξη για την PwC και πώς μεταφράζονται στον τρόπο που δουλεύετε;

Είναι «σύγχρονο», γιατί αγκαλιάζουμε την τεχνολογία και την καινοτομία. Είναι «ανθρώπινο», διότι τοποθετούμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο του τι κάνουμε. Και είναι «βιώσιμο», γιατί κοιτάζουμε πέρα από το σήμερα, σχεδιάζοντας λύσεις με μακροπρόθεσμη αξία και ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο.

Έχουμε χαρτογραφήσει σε διεθνές επίπεδο τον τρόπο που θα κινηθεί η δημιουργία νέας αξίας κατά την επόμενη δεκαετία, και αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε σε βάθος το πώς οι διαφορετικοί τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορούν να αξιοποιήσουν τις επικείμενες αλλαγές. Στηρίζουμε τους πελάτες μας, για να προετοιμάζονται για το σήμερα, αλλά και για ό,τι φέρει το αύριο.

Η ανανεωμένη εταιρική μας ταυτότητα, με τις οπτικές και λεκτικές αλλαγές της, εκφράζει τη στρατηγική επίδραση που επιφέρουμε στους πελάτες μας στηρίζοντας τους, για να χτίσουν και να επιταχύνουν τη δική τους δυναμική. Παράλληλα, στέλνει ένα μήνυμα στην αγορά σχετικά με το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τον τρόπο που το κάνουμε και την αξία που προσφέρουμε με την υποστήριξη της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και του παγκόσμιου δικτύου μας.

Ποιο ήταν το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της αλλαγής για εσάς προσωπικά; Υπήρχε κάποια ανησυχία για το πώς θα την αγκαλιάσουν οι άνθρωποι της PwC και οι πελάτες σας;

Το προσωπικό μου στοίχημα κατά την ανανέωση της εταιρικής ταυτότητας της PwC ήταν να μπορέσουμε να μεταδώσουμε τα νέα μηνύματα, με σκοπό να “μιλήσουν” στην καρδιά και στο μυαλό των ανθρώπων μας, των πελατών και των συνεργατών μας. Στόχος μας είναι να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την πολύτιμη ουσία που φέρνει αυτή η αλλαγή.

Εσωτερικά, επενδύσαμε στην διαφανή επικοινωνία και χτίσαμε την πεποίθηση ότι η αλλαγή αυτή είναι ένα ταξίδι που θα διαρκέσει πολλούς μήνες, αν όχι χρόνια. Επενδύσαμε στο να αγκαλιάσουμε τη θετική πλευρά αυτής της αλλαγής, αντιμετωπίζοντάς την σαν μια γιορτή. Γιορτάσαμε με τον Διονύση Σχοινά σ’ ένα ειδικό εταιρικό πάρτι, όπου κυριάρχησε το πορτοκαλί, το νέο μας εταιρικό χρώμα.

Κατά τους επόμενους μήνες θα επενδύσουμε σε πιο άμεση επικοινωνία με τους πελάτες μας, για να τους ενημερώσουμε για τα νέα μας εργαλεία αλλά και για τις λύσεις που παρέχουμε. Θέλουμε να εντοπίσουμε πως να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο, μέσα στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον.

Τα νέα εργαλεία

Στον σημερινό ανταγωνιστικό κόσμο των επαγγελματικών υπηρεσιών, πώς διαφοροποιείται η PwC Κύπρου μέσα από τη νέα της ταυτότητα;

Η διαφοροποίησή μας έγκειται στην επένδυση στα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) όπως το “AI Agent Operating System (Agent OS)” που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν την ΤΝ σε μεγάλη κλίμακα, επιταχύνοντας τις διαδικασίες έως και 10 φορές μέσω της ενσωμάτωσης έξυπνων agents στις επιχειρηματικές ροές εργασίας.

Επιπρόσθετα, η διαφοροποίησή μας επιτυγχάνεται και με τη σαφήνεια με την οποία μπορούμε να στηρίξουμε τους πελάτες μας για να αναζητήσουν νέα αξία, αξιοποιώντας την φιλοσοφία και τον πλούτο πληροφόρησης του “Value in Motion”. Το “Value in Motion” είναι μία πρωτοποριακή ερευνητική πλατφόρμα που περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο ερευνών της PwC και προσφέρει βαθύτερη γνώση διαφόρων κλάδων, αναδεικνύοντας τις προοπτικές του κλαδικού μετασχηματισμού στη βάση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τεχνολογικών λύσεων και επιταχυντών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πώς ανταποκρίνεται η νέα ταυτότητα στις προσδοκίες της νέας γενιάς επαγγελματιών και ποια μηνύματα στέλνει για το μέλλον της εργασίας στον οργανισμό;

Η νέα γενιά είναι απαιτητική, αναζητά την αυθεντικότητα, τις ευκαιρίες για εξέλιξη, ένα τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον και τη συνεχή μάθηση. Είναι ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας και επιθυμεί ταχύτητα, διαφάνεια και ποιότητα στις εργασιακές διαδικασίες. Παράλληλα, είναι μια γενιά που χαρακτηρίζεται από αισιοδοξία, τόλμη, και θετική στάση ζωής. Θέλει να συνεργάζεται με οργανισμούς που κατανοούν και ενσωματώνουν αυτές τις αξίες.

Η νέα μας ταυτότητα αποτυπώνει αυτές τις προσδοκίες. Στην PwC “αγκαλιάζουμε” τη νέα γενιά, επενδύουμε στα νέα ταλέντα και στην βιωματική μάθηση. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν και να εξελίξουν τις μεγάλες δυνατότητές τους και να γίνουν οι ίδιοι πρεσβευτές αυτών των μηνυμάτων. Η νέα μας ταυτότητα είναι μια πρόσκληση να συμμετάσχουν ενεργά στην δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, προσφέροντάς τους τις ευκαιρίες και τα εργαλεία, ώστε να αναπτύξουν και να μετουσιώσουν την αλλαγή στην καριέρα τους με ουσιαστικό και επίκαιρο τρόπο.

Είναι επίσης αξιοσημείωτη η επιθυμία των νέων ανθρώπων να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία. Είναι κάτι που διαπιστώνουμε με χαρά μέσα από τη συχνή εθελοντική συμμετοχή τους σε δράσεις του PwC Foundation, το οποίο προωθεί την κοινωνική υπευθυνότητα και υλοποιεί δράσεις για τη στήριξη σημαντικών πυλώνων της κοινωνίας.

Με ποιο τρόπο η ανανέωση της ταυτότητας ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τι καινούργιο φέρνει στην εμπειρία των πελατών σας ;

Στην καρδιά της ανανεωμένης μας ταυτότητας βρίσκεται μια αυθεντική προσπάθεια να έρθουμε ακόμη πιο κοντά με τους πελάτες μας, να δουλέψουμε συνεργατικά και να τους στηρίξουμε στρατηγικά και ουσιαστικά σε καίρια μεταρρυθμιστικά θέματα. Η φιλοδοξία μας είναι να λειτουργήσουμε ως καταλύτες επιτάχυνσης των αλλαγών και υλοποίησης των δράσεων. Η επένδυση στην δημιουργία μιας στενής σχέσης, η οποία διέπεται από εμπιστοσύνη, είναι απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας.

Η ενίσχυση της αναγκαίας εμπιστοσύνης θα επιτευχθεί με την επιβεβαίωση του γνήσιου ενδιαφέροντός μας, για τη βιωσιμότητα και τη μελλοντική επιτυχία της επιχείρησης των πελατών μας, καθώς και με την εγκυρότητα των πρωτοποριακών μας εργαλείων και της τεχνογνωσίας μας. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της σωστής νοοτροπίας, της στενής ανθρώπινης σχέσης, της αποτελεσματικής συνεργασίας και της ποιοτικής τεχνογνωσίας θα κάνει τη διαφορά.