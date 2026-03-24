Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα, καθηγητών Γυμνασίων, δηλώνουν σε υψηλό βαθμό ικανοί στη χρήση ψηφιακών πόρων και εργαλείων τεχνολογίας ως προς τη στήριξη της μάθησης των μαθητών τους, εντούτοις, αναγνωρίζουν προκλήσεις και δυσκολίες σε αυτό τον τομέα. Και πέραν της χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών που ήδη έχουν ενταχθεί στην παιδαγωγική διαδικασία, οι καθηγητές τοποθετούνται και για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τη χρησιμοποιούν ή την αποφεύγουν;

Όλα τα πιο πάνω, είναι μερικά ακόμη ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας TALIS 2024, στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν καθηγητές Γυμνασίων και την οποία παρουσίασε χθες ο «Φ».

Σήμερα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στην επάρκεια – αυτεπάρκεια των εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών πόρων και εργαλείων και την αντίληψή τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα:

>> Περίπου οκτώ στους δέκα εκπαιδευτικούς στην Κύπρο, αισθάνονται ότι είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τους ψηφιακούς πόρους και εργαλεία για να στηρίξουν τη μάθηση των μαθητών και να παρουσιάσουν έννοιες με διαφορετικό τρόπο εντοπίζοντας μέσα που είναι σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας τους.

>> Περίπου επτά στους δέκα εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι προσαρμόζουν τη χρήση τους σε διαφορετικές διδακτικές δραστηριότητες (72,3%), είναι σε θέση να επεξηγούν στους μαθητές τους πιθανούς κίνδυνους της χρήσης ψηφιακών πόρων και εργαλείων (68,6%), αλλά και να μαθαίνουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες (70,7%).

>> Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών χρησιμοποιεί ψηφιακούς πόρους και εργαλεία πιο συχνά για να παρουσιάσει πληροφορίες μέσω άμεσης διδασκαλίας (80%).

>> Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς αντικαθιστούν το εκτυπωμένο υλικό με ηλεκτρονική εκδοχή (60,4%) ή χρησιμοποιούν ψηφιακούς πόρους και εργαλεία για να διαχειριστούν διαδικαστικά θέματα της διδασκαλίας (51,8%). Πιο σπάνια είναι η χρήση που φαίνεται να επιλέγεται πιο σπάνια από τους εκπαιδευτικούς είναι το να δίνουν προβλήματα στους μαθητές που μπορούν να επιλυθούν μόνο με τη χρήση ψηφιακών πόρων και εργαλείων.

>> Φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 ετών είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς άνω των 50 ετών για να παρουσιάσουν πληροφορίες μέσω άμεσης διδασκαλίας και για να διαχειριστούν διαδικαστικά θέματα της διδασκαλίας.

>> Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις θετικές πτυχές της χρήσης των ψηφιακών πόρων και εργαλείων (βοήθεια στους μαθητές να αναπτύξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μάθηση, να αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης και ελέγχου της εργασίας τους, βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης και της μεταξύ τους συνεργασία).

Μαθητές παρουσιάζουν σαν δικό τους, διαδικτυακό υλικό

Πέραν από τα οφέλη, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν και προκλήσεις που συχνά παρεμποδίζουν τη χρήση των ψηφιακών πόρων και εργαλείων.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της TALIS, η μεγαλύτερη πρόκληση φαίνεται να είναι οι μαθητές να υποβάλλουν υλικό του διαδικτύου ως δική τους εργασία. Αυτό απάντησε το 80,5% των καθηγητών. Επίσης με ποσοστό 53,1%, συμφώνησαν ότι η χρήση των ψηφιακών πόρων και εργαλείων περιορίζει την έκταση της διά ζώσης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Επιπρόσθετα, ποσοστό 44,6% των εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι η συχνή χρήση των ψηφιακών πόρων και εργαλείων επηρεάζει αρνητικά την ευημερία των μαθητών, ενώ ποσοστό 37,2% συμφωνεί ότι η χρήση τους αποσπά τους μαθητές από τη μάθηση.

Τεχνητή Νοημοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου

Αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 31,5% των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά ότι χρησιμοποίησε Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διδασκαλία ή για διευκόλυνση της μάθησης, κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό (31,6%).

Όσον αφορά στους λόγους, που για τους εκπαιδευτικούς δυσχέραιναν τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία και μάθηση, είναι οι ακόλουθοι:

>> Το σχολείο μου στερείται υποδομής σε ψηφιακούς πόρους και εργαλεία για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (46,3%).

>> Δεν έχω τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να διδάξω χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (67,1%).

>> Δεν πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

στη διδασκαλία (37,5%).

>> Το σχολείο μου δεν επιτρέπει τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία (16,9%).

>> Νιώθω αγχωμένος όταν ενσωματώνω νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία μου (24,6%).