Γιατί οι Οικογένειες με Σημαντική Περιουσία και Κεφάλαια Στρέφονται στα Private Label Funds;

Τα τελευταία χρόνια, τα private label funds έχουν κερδίσει δημοτικότητα μεταξύ των ατόμων με μεγάλη επενδυτική βάση (Ultra High Net Worth Individuals – UHNWIs) και των Family Offices που τους εξυπηρετούν.

Τα funds αυτά μπορούν να δομηθούν ως RAIFs, SICAVs, SIFs, ICAVs, ή παρόμοιες μορφές, ανάλογα με τη χώρα που θα εγγραφούν και επενδύουν σύμφωνα με τις ανάγκες και στόχους του βασικού επενδυτή. Συνήθως, τα private label funds υπόκεινται σε ελαφρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο, σε σύγκριση με πιο σύνθετες δομές, όπως τα UCITS.

Πρόκειται για εξατομικευμένα funds, που συνδυάζουν την πολυπλοκότητα των θεσμικών δομών με τον προσωπικό χαρακτήρα και τη μοναδική επενδυτική στρατηγική κάθε οικογένειας. Γιατί να Ιδρύσει Κανείς ένα Private Label Fund;

Εξατομικευμένη Επενδυτική Στρατηγική

Ένα private label fund μπορεί να αντανακλά τη μοναδική επενδυτική φιλοσοφία μιας οικογένειας. Μπορεί να περιλαμβάνει παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και private equity, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επένδυσης σε έργα τέχνης, πολύτιμα μέταλλα, κρυπτονομίσματα, venture capital και ψηφιακά ακίνητα (digital real estate), τα οποία συνήθως δεν είναι εύκολα προσβάσιμα μέσω τυποποιημένων funds.

◗ Υποδομή Επαγγελματικού Επιπέδου

Μέσω των private label funds, οι UHNWIs αποκτούν πρόσβαση στην ίδια επαγγελματική υποδομή που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές (διαχειριστές κεφαλαίων, θεματοφύλακες, διαχειριστές). Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια, ορθή διακυβέρνηση, αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου, χαμηλότερα κόστη και ασφάλεια, στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων.

◗ Οικονομία Κλίμακας

Παρότι υπάρχουν κόστη ίδρυσης και διαχείρισης, οι UHNWIs με χαρτοφυλάκιαάνω των €30 εκατ. συνήθως διαπιστώνουνότι αυτές οι δομές είναι πιο αποδοτικές, συγκριτικά με τη διατήρηση πολλαπλών ξε-χωριστών λογαριασμών. Επιπλέον, η ενοποίηση φέρνει οικονομίες κλίμακας σεθέματα θεματοφυλακής, συναλλαγών, παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

◗ Έλεγχος με Ευελιξία

Οι πολύ εύποροι επενδυτές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να διατηρούν επαρκή έλεγχο στις επενδύσεις τους. Τα private label funds επιτρέπουν στις οικογένειες να διατηρούν στρατηγικό έλεγχο σε καίρια ζητήματα (όπως οι επενδυτικοί περιορισμοί ή η επιλογή διαχειριστών), ενώ παράλληλα μπορούν να αναθέτουν τη λειτουργική διαχείριση του fund.

Επιπλέον, το fund ενσωματώνει μηχανισμούς ελέγχου και προστασίας επενδυτών: ο θεματοφύλακας και ο διαχειριστήςασκούν ανεξάρτητο έλεγχο και παρακολούθηση των ενεργειών του fund manager, ώστενα διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση μετο ενημερωτικό δελτίο και τη δήλωση επενδυτικής πολιτικής.

◗ Ιδιωτικότητα και Προστασία

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα για τις πλούσιες οικογένειες είναι η διατήρηση της ιδιωτικότητας. Σε αντίθεση με την άμεση κατοχή περιουσιακών στοιχείων, αυτά που ανήκουν στο fund δεν είναι ορατά δημόσια. Καταγράφονται στο όνομα του fund και φυλάσσονται από θεματοφύλακες, προσφέροντας επιπλέον επίπεδο εμπιστευτικότητας και προστασία από επιχειρηματικούς κινδύνους της οικογένειας.

◗ Φορολογικά και Κανονιστικά Οφέλη

Με τη σωστή επιλογή δικαιοδοσίας (όπως Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρος ή Νήσοι Cayman), τα private label funds μπορούν να επωφεληθούν από ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις, συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας και αποτελεσματικό σχεδιασμό διαδοχής περιουσίας.

Ιδιαίτερα για φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου, υπό ορισμένεςπροϋποθέσεις, τέτοια funds θεωρούνται “offshore funds” με σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα στο ΗνωμένοΒασίλειο. Επιπλέον, προσφέρουν ενοποιημένες καταστάσεις για πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία και γεωγραφικές περιοχές,μειώνοντας τη συνολική πολυπλοκότητα.

◗ Απλοποιημένος Σχεδιασμός Διαδοχής

Αντί να μεταβιβάζονται μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία — διαδικασία συχνά πολύπλοκη — οι κληρονόμοι μπορούν να κληρονομούν μερίδια του fund. Έτσι εξασφαλίζεται συνέχεια στη διακυβέρνηση και σαφήνεια για τις επόμενες γενιές, ενώ είναι δυνατή η ενσωμάτωση οικογενειακών κανόνων διακυβέρνησης άμεσα ή έμμεσα (π.χ. μέσω trusts ή ιδιωτικών ιδρυμάτων).

◗ Επωνυμία και Κληρονομιά

Πέρα από την απόδοση, πολλές οικογένειες βλέπουν το fund τους ως προέκταση του ονόματος και των αξιών τους. Ένα private label fund ενισχύει το κύρος και τη φήμη τους στους οικονομικούς και φιλανθρωπικούς κύκλους, λειτουργώντας ως όχημα διαχρονικής κληρονομιάς.

◗ Προσέλκυση Συνεργατών και Διατήρηση Στελεχών

Η ύπαρξη ενός ρυθμιζόμενου fund διευκολύνει την προσέλκυση διαχειριστών επενδύσεων, τραπεζών και συνεργατών, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε αποκλειστικές επενδυτικές ευκαιρίες και την διαπραγματευτική ισχύ.

Επιπλέον, τέτοιες δομές μπορούν να προσελκύσουν συνεπενδυτές (οικογένεια,φίλους, επιχειρηματικούς εταίρους, συνεργάτες) μέσα σε ρυθμιζόμενο και διαφανές πλαίσιο.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η διατήρηση βασικών στελεχών: μέσω της δομής τουfund, ένα family office μπορεί να προσφέρει θεσμική επαγγελματική εξέλιξη στα στελέχη του — παράγοντας που ενισχύει τη μακροχρόνια συνεργασία.

Παραδείγματα Επιτυχημένων Private Label Funds

• Ένα Family Οffice που ιδρύει ένα RAIF (multi-strategy) για συνδυασμό διαφορετικών επενδύσεων

• Ενοποίηση ρευστών και μη ρευστών περιουσιακών στοιχείων σε ένα ενιαίοεπενδυτικό όχημα.

• Κύριος επενδυτής που προσκαλεί επιλεγμένους συνεπενδυτές υπό ρυθμιζόμενο πλαίσιο.

• Οικογένειες που εστιάζουν στη διαδοχή και μεταβίβαση περιουσίας στη νεότερη γενιά.

• Family office που παρέχει μετοχές συμμετοχής στα κέρδη σε βασικά στελέχημέσω ειδικής κατηγορίας μετοχών του fund.

Πολλές πλούσιες οικογένειες αξιοποιούν σήμερα τα private label funds, τα οποία προσφέρουν έλεγχο, κύρος, αποδοτικότητα και διακριτικότητα.

Η Leon MFO Investments Ltd, ως ρυθμιζόμενος fund manager (AIFM), μπορεί να σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία ίδρυσης και διαχείρισης του δικού σαςprivate label fund.

Διαθέτουμε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση εξατομικευμένων funds, σε συνδυασμό με δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση με εξατομικευμένες λύσεις.

