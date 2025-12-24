Με διεθνή απήχηση στην αγορά ακινήτων, η bbf: δημιουργεί κοινότητες που συνδυάζουν πολυτέλεια, λειτουργικότητα και βιωσιμότητα, προσφέροντας άνετους χώρους διαβίωσης που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που τις επιλέγουν. Ο Artem Burtsev, Chief Marketing Officer bbf:, δηλώνει πως η καινοτομία δεν είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι αναγκαία για κάθε επιχείρηση του 21ου αιώνα.

Η bbf: προβάλλει έντονα την καινοτομία στην επικοινωνία της. Πώς αυτή η αξία μεταφράζεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά ακινήτων;

Η καινοτομία αποτελεί κομμάτι του DNA μας, είναι θεμελιώδες στοιχείο της στρατηγικής μας. Γι’ αυτό και στον δυναμικό κόσμο του σήμερα, συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε, να πειραματιζόμαστε και να επενδύουμε σε νέες ιδέες. Σίγουρα δεν ταιριάζουν όλες οι καινοτομίες στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, αλλά η διάθεση για εξερεύνηση, μας δίνει προβάδισμα και μας επιτρέπει να εξελισσόμαστε συνεχώς.

Για εμάς στην bbf:, η καινοτομία δεν είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι αναγκαία, όπως και για κάθε επιχείρηση του 21ου αιώνα.

Πώς ανταποκρίνεται το brand της bbf: στις αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων αγοραστών για «έξυπνα» και βιώσιμα σπίτια;

Στην bbf:, η φιλοσοφία μας είναι να αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πελατών μας – ανθρώπων από όλο τον κόσμο που επιλέγουν να ζουν στις κατοικίες μας. Σχεδιάζουμε χώρους που είναι κομψοί, λειτουργικοί και άνετοι, εύκολοι στη συντήρηση και προσιτοί. Ζούμε σε μια εποχή, που η τεχνολογία μας περιβάλλει και θεωρούμε σημαντικό να ενσωματώνουμε «έξυπνες» και βιώσιμες λύσεις, που βελτιώνουν ουσιαστικά την άνεση και την αποδοτικότητα.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε φωτοβολταϊκά πάνελ και υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που κρατούν τα σπίτια δροσερά το καλοκαίρι και ζεστά το χειμώνα.

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζουμε τη βιωσιμότητα ως μία τάση της μόδας, για εμάς έχει νόημα μόνο όταν προσφέρει πραγματική αξία στους κατοίκους και στο περιβάλλον. Γι’ αυτό και εξερευνούμε συνεχώς παγκόσμιες καινοτομίες που μπορούν να κάνουν τη ζωή των ιδιοκτητών μας καλύτερη, πιο άνετη και πιο λειτουργική.

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας, όπως τα συστήματα smart home και οι εφαρμογές κοινοτικής διαχείρισης– στη διαφοροποίηση της εμπειρίας πελάτη;

Στη bbf:, η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποστολή μας να δημιουργούμε άνετους χώρους διαβίωσης και ισχυρές κοινότητες, μέρη όπου οι κάτοικοι μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να κοινωνικοποιούνται χωρίς δυσκολία.

Στο πλαίσιο αυτό, πριν από μερικά χρόνια, αναπτύξαμε τη δική μας εσωτερική εφαρμογή κοινότητας (Internal Community App), για να ενθαρρύνουμε και να ενδυναμώσουμε την επικοινωνία μας με τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που έχουμε δημιουργήσει. Η εφαρμογή διευκολύνει καθημερινές διαδικασίες, όπως η πληρωμή λογαριασμών ή η αναφορά νέων εισηγήσεων.

Για εμάς, είναι επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο, αφού μάς επιτρέπει να αναλύουμε δεδομένα, να κατανοούμε τη συμπεριφορά των χρηστών και να αξιοποιούμε τα στοιχεία αυτά ώστε να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Γι’ αυτό και εξελίσσουμε συνεχώς την εφαρμογή. Ο στόχος μας είναι να γίνει ακόμη πιο χρήσιμη για κάθε κάτοικο, σήμερα και στο μέλλον.

Με ποιον τρόπο επιτυγχάνετε η επικοινωνία του brand να συνδυάζει την πολυτέλεια, τη λειτουργικότητα και τη συναισθηματική σύνδεση με τον πελάτη;

Στην bbf: δεν προσεγγίζουμε την πολυτέλεια με την έννοια της αποκλειστικότητας και των υψηλών τιμών. Κι αυτό γιατί ο στόχος μας δεν είναι να δημιουργούμε μόνο πολυτελή προϊόντα αλλά να προσφέρουμε ένα τρόπο ζωής με ουσιαστικό νόημα. Μεταφέρουμε έτσι ξεχωριστά μηνύματα σε κάθε κοινό: Η φιλοσοφία της «χαρούμενης ζωής» επικεντρώνεται στη δημιουργία κοινοτήτων που παρέχουν υψηλή ποιότητα ζωής, συνδυάζοντας άνετες κατοικίες με έντονη αίσθηση της κοινότητας και πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αναψυχής και ευεξίας.

Η ιδέα για ζωή με «παροχές θέρετρου», περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως πισίνες, καλοσχεδιασμένους κήπους, γυμναστήρια και σάουνες με στόχο να ενισχύουν τη χαλάρωση και να δημιουργήσουν έναν δραστήριο τρόπο ζωής για τους κατοίκους.

Προτείνουμε ακόμη υψηλής απόδοσης επαγγελματικούς χώρους για επιχειρήσεις στα εμπορικά μας έργα. Αντί λοιπόν να συνδυάζουμε την πολυτέλεια, τη λειτουργικότητα και το συναίσθημα σε ένα ενιαίο μήνυμα, προσαρμόζουμε την επικοινωνία μας ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες αξίες και τις φιλοδοξίες κάθε ομάδας κοινού.

Πώς εντάσσεται η περιβαλλοντική υπευθυνότητα στη συνολική στρατηγική marketing και εταιρικής ταυτότητας της bbf:;

Η bbf: ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο και αγαπούν βαθιά το νησί. Το σλόγκαν μας, “building a better future”, αντικατοπτρίζει όχι μόνο το όραμά μας για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, αλλά και τη δέσμευσή μας απέναντι στο ίδιο το νησί.

Κατανοούμε ότι μια καθαρότερη, πιο πράσινη Κύπρος, βελτιώνει τόσο τη ζωή όσο και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Γι’ αυτό, χρησιμοποιούμε υλικά και πρακτικές κατασκευής που περιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως φαίνεται σε έργα όπως το berengaria.

Επιπλέον, η ομάδα μας συμμετέχει σε καθαρισμούς κοινοτήτων και υποστηρίζει τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Αυτές οι ενέργειες δεν αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής marketing, είναι κομμάτι του ποιοι είμαστε. Πρόκειται για τη φροντίδα του τόπου, που είναι το σπίτι μας.

Ποιο είναι το όραμά σας για την επόμενη φάση ανάπτυξης του brand bbf: και πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε περαιτέρω την αναγνωρισιμότητά του διεθνώς;

Έχουμε εισέλθει ήδη από την περασμένη χρονιά σε μια νέα φάση της εξέλιξής μας, όπου από την κατασκευή μεμονωμένων έργων οδηγούμαστε στην ανάπτυξη προσεκτικά σχεδιασμένων κοινοτήτων.

Τα έργα-ορόσημα της bbf:, όπως η KEAN και το Land of Tomorrow (μια συνεργασία με την Lefkaritis Group και Fosters + Partners), εκπροσωπούν ακριβώς αυτό το όραμα. Γινόμαστε πλέον κατασκευαστές τόπων διαβίωσης, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν, να εργάζονται και να συνδέονται μεταξύ τους.

Τα φυσικά πλεονεκτήματα της Κύπρου, το κλίμα, η ομορφιά και η ποιότητα ζωής, μας επιτρέπουν να προσελκύουμε διεθνές κοινό, συμπεριλαμβανομένων πολλών που ανακαλύπτουν το νησί για πρώτη φορά. Επίσης, η συμμετοχή μας σε μεγάλα διεθνή γεγονότα, όπως το MIPIM στις Κάννες, έχει κεντρίσει παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη δουλειά μας.

Αν και έχουμε λάβει διάφορα βραβεία κατά τη διάρκεια των χρόνων, αυτό δεν ήταν ποτέ ο κύριος στόχος μας. Για εμάς, η αληθινή διεθνής αναγνώριση προέρχεται από τους πελάτες, που επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μας.

Στο παρελθόν, το κοινό-στόχος μας ήταν αρκετά συγκεκριμένο. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δει μια αξιοσημείωτη αλλαγή. Τα προϊόντα και τα έργα μας προσελκύουν πλέον ανθρώπους που σπάνια έβλεπες στην Κύπρο. Έχουμε καλωσορίσει πελάτες από τη Δυτική Ευρώπη – Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία καθώς και από τη Νότια Κορέα, τις σκανδιναβικές χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική, το Ισραήλ, τον Λίβανο και πολλά ακόμη μέρη.

Αυτή η πολυμορφία μάς δείχνει ότι όσα δημιουργούμε δεν απευθύνονται πλέον σε ένα και μόνο συγκεκριμένο κοινό. Η ανάπτυξη του προϊόντος μας και η κατεύθυνση του brand μας έχουν διεθνή απήχηση, προσφέροντας αξία σε ανθρώπους από πολλά και διαφορετικά μέρη του κόσμου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

+ 357 (25) 315 300

info@bbf.com

bbf.com