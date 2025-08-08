Στις πυρόπληκτες περιοχές της επαρχίας Λεμεσού θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί η Υπουργός Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαρία Παναγιώτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Παναγιώτου θα έχει συνάντηση με τους κοινοτάρχες της περιοχής, προκειμένου να εξεταστεί αν προχωρεί σωστά η υλοποίηση των μέτρων που έχουν αποφασιστεί και αν οι ίδιοι έχουν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα πέραν από αυτά που το ίδιο το Υπουργείο έχει εντοπίσει.

Θα συζητηθεί επίσης και η επόμενη μέρα, καθώς και ιδέες και σχέδια για την αποκατάσταση του χώρου.

Ακόμη, θα γίνει επίσης συνάντηση με τους αμπελουργούς σχετικά με ορισμένα αιτήματα από την πλευρά τους.

