Ο απελθών Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η πλειοψηφία τουρκοκυπρίων και ελληνοκυπρίων θα ήθελαν να δουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, που έτυχε επιτυχούς διαπραγμάτευσης, όποια και αν είναι αυτή (η υπογράμμιση δική μου). Σε άλλο σημείο των δηλώσεων του ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη, φυσικά, καθοδηγούνται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια εξόφθαλμη αντίφαση. Τα ψηφίσματα του Διεθνούς Οργανισμού, τον οποίο εκπροσωπούσε, δεν προνοούν μια οποιαδήποτε λύση ήθελε συμφωνηθεί, αλλά μια λύση μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, η οποία θα αποδώσει στο τέλος ένα κανονικό κράτος, όπως κατ’ επανάληψη έχει υπογραμμίσει ο εντολέας του κ. Κόλιν Στιούαρτ, Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη αναφορά ανοίγει παράθυρο, σε διαθέσεις των πλευρών άλλες από αυτές που τα ψηφίσματα του ΟΗΕ προνοούν και τα οποία ορθά ο ίδιος επικαλείται.

Ειδικά η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα, που δεδηλωμένα, κατά τρόπο, εμμονικό στοχεύουν στην παραβίαση των ψηφισμάτων και σε λύση εκτός παραμέτρων ΟΗΕ. Τέτοιες τοποθετήσεις με όποια πρόθεση και αν γίνονται δεν υποβοηθούν τις προσπάθειες του ΟΗΕ και του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για μια συμφωνημένη ναι και αμοιβαία αποδεκτή λύση ναι αλλά εντός του συγκεκριμένου πλαισίου και να εδράζεται στη συμφωνημένη βάση λύσης, την οποία υιοθετούν τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε.

Σημειώνει επίσης ο κ. Στιούαρτ ότι η λύση θα είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης των πλευρών και αμοιβαία αποδοχή κάποιας (υπογράμμιση δική μου) λύσης και «δεν είναι δουλειά των Ηνωμένων Εθνών να την επιβάλουν». Φυσικά να θυμίσω στον κ. Στιούαρτ ότι το 2004 τα Ηνωμένα Έθνη αποπειράθηκαν να επιβάλουν την λύση. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό αλλά σε κάτι άλλο. Είναι ή όχι καθήκον του ΟΗΕ και ειδικά όσων έχουν την εντολή να εκπροσωπούν τον Διεθνή Οργανισμό στο Κυπριακό να εκθέτουν με σαφήνεια, ποιος έχει έλλειψη βούλησης για λύση εντός παραμέτρων Ο.Η.Ε; Εγώ λέω κατηγορηματικά ότι είναι καθήκον τους. Οι εκθέσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό ΔΕΝ αφορούν την πορεία εξεύρεσης μιας «κάποιας λύσης» ή μιας «οποιασδήποτε λύσης». Αλλά την εξεύρεση μιας λύσης στο πλαίσιο που προνοούν τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. Ξενίζουν δικαιολογημένα αυτές οι αναφορές.

Πέραν τούτου, αν η μια πλευρά σκόπιμα συνειδητά και επίμονα απορρίπτει το πλαίσιο και τη βάση λύσης που προνοούν τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις του Ο.Η.Ε, είναι ή όχι καθήκον των εντεταλμένων εκπροσώπων του Συμβουλίου Ασφαλείας να ενημερώσουν το σώμα αυτό, για τη στάση εκείνης της πλευράς; Κάθε λογικός άνθρωπος θα απαντήσει πως φυσικά και είναι. Γιατί δεν το κάνουν; Γιατί αντ΄ αυτού επιλέγουν με διάφορες δηλώσεις να συγχύζουν; Μάλιστα δηλώσεις οι οποίες διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται αν μιλούν μπροστά σε ε/κ ακροατήριο ή αν μιλούν μπροστά σε τ/κ ακροατήριο.

Επιμένει ο κ. Στιούαρτ, αστήρικτα κατά τη γνώμη μου, να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει βούληση για λύση και από τις δύο πλευρές! Εδώ πραγματικά είναι να διερωτάται κανείς πως μπορεί να εξισώνει τις δύο πλευρές, υπονοώντας ε/κ και τ/κ. Γιατί το λέω;

1.Πως εξισώνει την ε/κ πλευρά, η οποία απέστειλε σαφέστατη επιστολή προς τον Γ.Γ. του ΟΗΕ ενόψει Γενεύης ανταποκρινόμενη στο πλαίσιο του ΟΗΕ (δημοσιεύτηκε στην εφ. Αλήθεια), με τον κ. Τατάρ ο οποίος επιμένει στα δύο κράτη;

2.Πως αναφέρεται μόνο στις δύο πλευρές, ε/κ και τ/κ, ωσάν η Τουρκία να είναι εκτός της εξίσωσης;

3.Μήπως θεωρεί ότι το Κυπριακό είναι μόνο δικοινοτικό θέμα; Δεν γνωρίζει άραγε ότι υπάρχει κατοχή; Φυσικά και γνωρίζει. Άλλωστε κάθε φορά που μετέβαινε στα κατεχόμενα την έβλεπε με τα μάτια του στο πρόσωπο του τουρκικού στρατού κατοχής.

4.Με δεδομένη την κατοχή, με δεδομένη τη θέση της Άγκυρας, πως εξισώνει τις ευθύνες; Επιπρόσθετα θέλει να ξεχνά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι πλήρες Κράτος μέλος της Ε.Ε. Μιας Ένωσης που συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού. Μιας Ένωσης που η μία από τις δύο ηγέτιδες δυνάμεις της, η Γαλλία, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ΟΗΕ. Συνεπώς γνωρίζει ότι πολλές από τις απαράδεκτες θέσεις της τ/κ πλευράς και της Άγκυρας, αντιστρατεύονται θεμελιακές πρόνοιες και αρχές λειτουργίας της Ε.Ε. Γιατί όλα αυτά επιλέγει να τα παραβλέπει;

Ας μην ενοχλείται από την όποια κριτική προσέγγιση ο κ. Στιούαρτ γιατί ο ρόλος του δεν ήταν ρόλος παρατηρητή. Ο ρόλος του και όποιου τον διαδεχτεί, είναι να προωθεί λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στη βάση των ψηφισμάτων . Και ας μας είπε ότι «δεν είναι δουλειά του Ο.Η.Ε να λύσει το κυπριακό». Με αυτήν την προσέγγιση ακυρώνει το ρόλο του ΟΗΕ όχι μόνο στο κυπριακό αλλά και σε άλλα διεθνή ζητήματα. Αραγε θεωρεί ότι ο ΟΗΕ και άλλα τμήματα της διεθνούς κοινότητας δεν έχουν ρόλο και λόγο ούτε στο Παλαιστινιακό για παράδειγμα; Ακόμα πιο ενδεικτικό θα ήταν να ακούσουμε αν υιοθετεί την ίδια θέση και στο Ουκρανικό. Αν θεωρεί ότι το κυπριακό είναι απλά θέμα ε/κ και τ/κ που πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους, τότε και το Ουκρανικό είναι θέμα Ρωσίας και Ουκρανίας, που επίσης θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Η μήπως όχι;

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε., όποιος και αν είναι, όπως και η προσωπική του απεσταλμένη ΔΕΝ είναι ουδέτεροι παρατηρητές, ούτε αδιάφοροι καταγραφείς των εκατέρωθεν απόψεων. Είναι εκπρόσωποι του ΟΗΕ και καθήκον έχουν να προωθούν τις αποφάσεις του.

Βάναυση παραβίαση Κανονισμών της Βουλής

Κατά την πρόσφατη σύνοδο των συναρμοδίων επιτροπών της Βουλής για την τραγική φονική πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό παραβιάσθηκαν βάναυσα οι κανονισμοί λειτουργία της Βουλής. Τέτοια συνεδρία έχει δεκαετίες να πραγματοποιηθεί στη Βουλή. Οποιος αμφιβάλλει τον παραπέμπω στους Κανονισμούς λειτουργίας της Βουλής ειδικά στα άρθρα που αφορούν τους κανονισμούς λειτουργίας των Επιτροπών. Οι Κανονισμοί θεσπίστηκαν ακριβώς για να διασφαλίζουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών και της Βουλής. Ένα στοιχείο το οποίο οδήγησε στη θέσπιση τους ήταν και η διασφάλιση του αλληλοσεβασμού μεταξύ Βουλευτών και σεβασμού στους προσκεκλημένους. Καλή η έκφραση άποψης, καλή η κριτική αλλά ο κανονισμός υπάρχει για να αποφεύγονται υπερβολές και ακρότητες.