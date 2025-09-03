Τα πάνω-κάτω και τα κάτω-πάνω έρχονται στο πολιτικό σκηνικό, καθώς, υπό τα υφιστάμενα δεδομένα, φαίνεται να διαμορφώνεται ένας νέος εκλογικός χάρτης. Όχι μόνο λόγω της όποιας αναδιάταξης δυνάμεων θα προκύψει ως αποτέλεσμα της κάλπης, αλλά και εξαιτίας της αλλαγής των πληθυσμιακών ισορροπιών σε κάθε επαρχία.

Η μεταφορά έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο σηματοδοτεί αλυσιδωτές αλλαγές στην κατανομή των εδρών. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών έσπευσε από νωρίς να στείλει επιστολή στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, ενημερώνοντάς τους για τη νέα υπό διαμόρφωση κατάσταση πραγμάτων.

Ο αριθμός των εδρών κάθε επαρχίας «κλειδώνει» σε λιγότερο από έναν μήνα, καθώς, με την πρόσφατη τροποποίηση της εκλογικής νομοθεσίας, η κατανομή τους καθορίζεται με βάση τον εκλογικό κατάλογο της 2ας Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι, σε τρεις και κάτι εβδομάδες από σήμερα, διαμορφώνεται ο εκλογικός κατάλογος βάσει του οποίου θα καθοριστεί και ο αριθμός των εδρών κάθε επαρχίας.

Ουσιαστικά, το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί τα κόμματα πως, εάν δεν υπάρξει σημαντικός αριθμός νέων εγγραφών ψηφοφόρων με την ανάλογη γεωγραφική κατανομή, τότε η Λευκωσία θα χάσει μία έδρα και από 20 θα πέσει στις 19, ενώ ταυτόχρονα η Πάφος θα αυξήσει τις έδρες της από 4 σε 5. Η αλλαγή αυτή, όμως, δεν επηρεάζει μόνο τις δύο επαρχίες, αφού συνεπάγεται και διαφοροποίηση του εκλογικού μέτρου, με άμεσες συνέπειες στις ισορροπίες και άλλων επαρχιών. Παράλληλα, με τη μείωση του αριθμού των εδρών της Λευκωσίας, μειώνεται και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που θα έχει στη διάθεσή του ο κάθε ψηφοφόρος της επαρχίας.

Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θέλει να θέσει από νωρίς ενώπιον των κομμάτων τα δεδομένα, ώστε κάθε επιτελείο να κάνει τους υπολογισμούς του. Το χαμηλό ενδιαφέρον που καταγράφεται τη δεδομένη χρονική στιγμή από την κοινωνία προδιαγράφει, ουσιαστικά, και χαμηλή συμμετοχή στην εγγραφή νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους. Η μαζική ροή εγγραφών καταγράφεται συνήθως στο τελευταίο τρίμηνο πριν από τις εκλογές. Με τη νέα νομοθεσία, όμως, ο αριθμός των εδρών θα έχει «κλειδώσει» από τις 2 Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου, νέοι ψηφοφόροι μπορεί να εγγραφούν και το επόμενο διάστημα, μέχρι και τις 2 Απριλίου, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει τα δεδομένα στον εκλογικό χάρτη. Συνεπώς, εάν τα κόμματα — είτε όλα είτε συγκεκριμένα — θέλουν να παραμείνει η έδρα στη Λευκωσία, θα πρέπει να κινητοποιήσουν νέους ψηφοφόρους από τη συγκεκριμένη επαρχία για εγγραφή στους καταλόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 2 Ιουλίου μέχρι και τις 27 Αυγούστου, οι νέες εγγραφές ψηφοφόρων στον εκλογικό κατάλογο ήταν μόνο 169.

Η Υπηρεσία Εκλογών παραθέτει στην επιστολή αναλυτικό πίνακα με τα νέα δεδομένα, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά το τελευταίο κλείσιμο του καταλόγου στις 2 Ιουλίου. Όπως σημειώνεται, τα στοιχεία διαβιβάζονται «καθώς διανύουμε την τελευταία τριμηνία αναθεώρησης του εκλογικού καταλόγου, βάσει του οποίου μπορεί να γίνει ανακατάταξη των βουλευτικών εδρών των εκλογικών περιφερειών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του 2026».

Στην επιστολή τονίζεται:

«Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας ενημερώσω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Εκλογής μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2025, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13.06.2025, η κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά εκλογική περιφέρεια καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα του Νόμου. Δύναται, όμως, με τροποποιητικό νόμο να γίνεται ανακατάταξη των εδρών με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων εκάστης εκλογικής περιφέρειας στον εκλογικό κατάλογο, στον οποίο ενσωματώνεται ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Οκτωβρίου του προηγούμενου της εκλογής έτους.

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 101 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, οι εκλογικοί κατάλογοι αναθεωρούνται κάθε τρεις μήνες, στις 2 Ιανουαρίου, 2 Απριλίου, 2 Ιουλίου και 2 Οκτωβρίου κάθε έτους».