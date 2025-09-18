Πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ προειδοποίησαν ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να έχουν «επικίνδυνες συνέπειες», σχολιάζοντας δημοσιεύματα περί συμφωνίας με το Ισραήλ για προμήθεια συστήματος αεράμυνας.

Κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου στην Άγκυρα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα, ανώτατες πηγές του από το τουρκικό ΥΠΑΜ, τόνισαν ότι η Τουρκία «παρακολουθεί με προσοχή» τις εξελίξεις και ότι «Κάθε απόπειρα που αποσκοπεί στη διατάραξη της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Οι ίδιες πηγές επανέλαβαν την πάγια τουρκική θέση για την πολιτική και στρατιωτική στήριξη του ψευδοκράτους, επισημαίνοντας ότι «η Τουρκία, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, βρίσκεται στο πλευρό της τδβκ και την υποστηρίζει. Ο τουρκοκυπριακός λαός βρίσκεται υπό την προστασία της Τουρκίας».

Σε σχετική αναφορά για τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S–400, οι πηγές απέρριψαν σενάρια περί απαίτησης επιστροφής των συστημάτων, δηλώνοντας ότι «Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας».

Η τοποθέτηση των τουρκικών πηγών έρχεται στο πλαίσιο εντεινόμενων δηλώσεων και κινήσεων στην περιοχή, εν μέσω ευρύτερης έντασης για ζητήματα ασφάλειας και στρατιωτικής ισορροπίας στην Ανατολική Μεσόγειο.