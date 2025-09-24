Η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είχε στο επίκεντρό της το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με εμφανή την πρόθεση να ηρεμίσουν τα νερά μετά την μίνι ένταση που προκλήθηκε ένεκα δημοσίων δηλώσεων. Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες προέβησαν σε κοινή γραπτή δήλωση τονίζοντας τις «άριστες διμερείς σχέσεις». Σ’ ό,τι αφορά τον GSI πέραν της δικής τους συνεργασίας καταγράφεται ο συντονισμός με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συντονισμός Νίκου Χριστοδουλίδη και Κυριάκου Μητσοτάκη με Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και Αντόνιο Κόστα, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έρχεται να υπογραμμίσει εκ νέου ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου-Ισραήλ είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Έλληνα πρωθυπουργό εκείνο που φαίνεται είναι ότι Λευκωσία και Αθήνα έχουν συντονίσει απαραίτητες ενέργειες εκατέρωθεν για πρόοδο του έργου.

Η κοινή δήλωση Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη

Στην κοινή τους δήλωση Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης ανέφεραν τα εξής:

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησαν συνάντηση στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις, ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και συζήτησαν τις θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη διακυβερνητική σύνοδο Κύπρου-Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, στην Ελλάδα.

Σε σχέση με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, επανέλαβαν ότι οι δύο κυβερνήσεις παραμένουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση αυτού του έργου στρατηγικής σημασίας, όπως επίσης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα για την κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 27 Σεπτεμβρίου».

Θα αναδείξει πολυμέρεια, συλλογική ευθύνη

Tη σημασία του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας, θα αναδείξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην ομιλία του στην Ολομέλεια της 80ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι προγραμματισμένη για απόψε στις 9:00 ώρα Κύπρου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι στην ομιλία του θα αναδείξει, «μεταξύ άλλων, τη σημασία, σε αυτήν την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, του πολυμερούς συστήματος, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας».

Εξάλλου, σύμφωνα με ανάρτηση της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σήμερα, στις 21:00 ώρα Κύπρου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση, «αναδεικνύοντας, σε αυτή την κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, τη σημασία της πολυμέρειας, της συλλογικής ευθύνης και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων». «Θα προβάλλει, παράλληλα, τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα υπογραμμίσει τις πρωτοβουλίες μας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ», προστίθεται.

«Θα αναφερθεί, επίσης, στις προσπάθειές μας για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της κατεχόμενης πατρίδας μας, με στόχο μια Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή, ισχυρή και ευημερούσα για όλους τους πολίτες της», καταλήγει η ανάρτηση.

Συνάντηση ΠτΔ με πρωθυπουργό Αιγύπτου

Ζητήματα που άπτονται της στρατηγικής συνεργασίας, της περιφερειακής σταθερότητας και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Κύπρου – Αιγύπτου συζητήθηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου Moustafa Kamal Madbouly, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

«Κατά τη συνάντηση, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, στις διμερείς σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περιφερειακή συνεργασία με ηγέτες της ευρύτερης περιοχής, ενόψει και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» πρόσθεσε.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι εξετάστηκαν, ακόμη, τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο και οι επενδύσεις, αλλά και της ενεργειακής συνεργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων «Κρόνος» και «Αφροδίτη», καθώς και η συνεργασία σε ευρύτερα έργα διασυνδεσιμότητας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών.

Συνάντηση με Αούν

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Στρατηγό Τζοζέφ Αούν. Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συζήτησε εκτενώς τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη σταθερή στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς έναν ασφαλή και σταθερό Λίβανο και επαναβεβαίωσε την πρόθεσή του για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.