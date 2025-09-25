Στην πρώτη του αντίδραση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αναφέρει πως η υπόθεση για «δήθεν καταφρόνηση δικαστηρίου» έκλεισε, σημειώνοντας πως ήταν αναμενόμενο, καθώς – σύμφωνα με τον ίδιο ούτε καταφρόνηση υπήρξε, ούτε δικαστήριο.

Σε ανάρτησή του ο τέως Γενικός Ελέγκτής, σχολιάζει την απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας να μην ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον του, λέγοντας πως δεν θα τον φιμώσει ο Γενικός Εισαγγελέας.

«Η θέση του δικηγόρου μου Αχιλλέα Αιμιλιανίδη ήταν και παραμένει πως, το Συμβούλιο που με απέλυσε, δεν είναι δικαστήριο κατά το άρθρο 44(1)(ε) του Ν.14/60. Όσα δήλωσα στους ανακριτές, με τη νομική του καθοδήγηση, παραμένουν η θέση μου», τονίζει.

«Ο Γενικός Εισαγγελέας, που με πολεμά με μένος από το 2020, νομίζει ότι θα εμφανιστεί ως “μεγαλόψυχος”. Τον κρίνουν οι πολίτες», συνεχίζει.

Ένα είναι βέβαιο, καταλήγει λέγοντας πως σε όλη την πορεία του, υπερασπιζόταν το δίκαιο και την αλήθεια, ανεξαρτήτως προσωπικού κόστους, στέλνοντας το μήνυμα πως έτσι θα συνεχίσει να πορεύεται.